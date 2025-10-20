Αρτέτα: «Θα μπορούσε να πετύχει στην Premier League ο Σιμεόνε»

Ο Μικέλ Αρτέτα, ρωτήθηκε αν ο Ντιέγκο Σιμεόνε θα μπορούσε να πετύχει στην Premier League, με τον ίδιο να απαντά με κολακευτικά σχόλια.

Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης θα αναμετρηθούν την Τρίτης (21/10, 22:00) για την τρίτη αγωνιστική του Champions League.

Στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου του Μικέλ Αρτέτα, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν εάν ο τεχνικός της Ατλέτικο θα μπορούσε να πετύχει ως προπονητής σε κάποια ομάδα της Premier League.

Οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού

«Αν τα καταφέρνει στο Champions League, που είναι η κορυφαία διοργάνωση στην Ευρώπη, τότε μπορεί να το κάνει οπουδήποτε. Δεν ξέρω, πρέπει να έρθεις εδώ, να το δοκιμάσεις και να το νιώσεις, αλλά είμαι σίγουρος πως οι γνώσεις του είναι απίστευτες, και ο χαρακτήρας και η θέλησή του μπορούν να τον οδηγήσουν οπουδήποτε, πιστεύω.

Έχουμε ήδη αρκετούς εξαιρετικούς προπονητές εδώ, οπότε δεν ξέρω. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο. Αν μια μέρα θελήσει να ζήσει αυτή την εμπειρία, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι, από όσα έχω δει και αναλύοντας την ομάδα του, είναι προπονητής με εξαιρετική δουλειά».