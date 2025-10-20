Τα «mea culpa» του Μάρκο Νίκολιτς που δεν φοβάται τον καθρέφτη

Από τις μάχες που τον…πλήγωσαν σε Ουγγαρία, Ρωσία, έως την πρόσφατη (πικρή) ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ στο πρώτο του ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Σέρβος τεχνικός δεν «κρύβεται» και τον συνοδεύει - διαχρονικά - το θάρρος της αυτοκριτικής. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Η διαδρομή του Μάρκο Νίκολιτς στους πάγκους «κουβαλά» αρκετές επιτυχίες, αλλά και στιγμές που δοκιμάζουν την ψυχολογία του, όπως συμβαίνει άλλωστε με όλους τους προπονητές σε όλα τα μήκη και πλάτη του ποδοσφαιρικού πλανήτη.

Κάθε ήττα, ειδικά σε ντέρμπι ή σε κρίσιμες αναμετρήσεις, κλασικά και παραδοσιακά...πονάει περισσότερο. Πάντα και παντού.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ πορεύεται με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Δεν διστάζει να αναλάβει την ευθύνη όταν τα πράγματα στραβώνουν, να μιλάει on camera για προσωπικά λάθη και να κάνει την αυτοκριτική του.

Μετά την ήττα (0-2) από τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ντέρμπι της ΑΕΚ για το φετινό πρωτάθλημα, ο 46χρονος προπονητής δεν…κρύφτηκε και βγήκε μπροστά.

«Είναι δύσκολο το αποτέλεσμα. Όποτε δεν είναι θετικό το αποτέλεσμα η ευθύνη βαραίνει εμένα.

Ακόμη κι αν έγιναν λάθη από τους παίκτες μου, εγώ έχω την ευθύνη» τόνισε χαρακτηριστικά o Νίκολιτς κι έδωσε μια καλή...πάσα στο SDNA να κάνει φλας – μπακ στον τρόπο διαχείρισης δύσκολων προπονητικών ημερών στους προηγούμενους σταθμούς της καριέρας του.

Η «τριάρα» από την Φερεντσβάρος

Στην Ουγγαρία ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Βιντεότον, με στόχο να επαναφέρει την ομάδα σε υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσει τίτλους.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2017 ηττήθηκε με 3-1 από την Φερεντσβάρος και η ήττα αυτή ήταν επώδυνη για όλους στον σύλλογο.

Μετά το παιχνίδι, ο Νίκολιτς δήλωσε: «Η ήττα αυτή μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να διατηρούμε την συγκέντρωσή μας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Κάναμε λάθη που εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος και πρέπει να μάθουμε από αυτά. Αναλαμβάνω την ευθύνη».

Ήττα με ανατροπή από την Σπαρτάκ Μόσχας

Στη Ρωσία ανέλαβε την Λοκομοτίβ Μόσχας το καλοκαίρι του ΄20. Το ντέρμπι με τη Σπαρτάκ Μόσχας στις 23 Αυγούστου (2020) ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και γεμάτο ένταση.

Η Λοκομοτίβ προηγήθηκε, αλλά τελικά ηττήθηκε με 2-1, σε ένα αποτέλεσμα που απογοήτευσε τους οπαδούς της.

Μετά τον αγώνα, ο Νίκολιτς ανέλαβε πλήρως την ευθύνη:

«Είναι απογοητευτικό να χάνουμε σε ένα τέτοιο ντέρμπι. Αναλαμβάνω την ευθύνη για την τακτική προσέγγιση και θα δουλέψουμε σκληρά για να διορθώσουμε τα λάθη μας».

Οι…πληγές από την Ζενίτ

Με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Νίκολιτς αντιμετώπισε τη Ζενίτ σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες στις 14 Σεπτεμβρίου 2024. Η ομάδα του είχε πολλές ευκαιρίες να σκοράρει αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε, με αποτέλεσμα μια πικρή ήττα με 0-1.

«Η ομάδα δεν απέδωσε όπως περιμέναμε. Αναγνωρίζω τα λάθη στην προετοιμασία και την τακτική μας προσέγγιση. Θα αναλύσουμε το παιχνίδι και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε» δήλωσε μετά το τέλος του ματς.

Συμπερασματικά αυτό που προκύπτει είναι η συνέπεια των δηλώσεων αυτοκριτικής του Μάρκο Νίκολιτς που δείχνει έναν προπονητή που βλέπει τα λάθη ως μαθήματα κι όχι ως...καταδίκες.