Επιστρέφει στη Γαλλία ως προπονητής ο Μιραλάς!

Νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική σταδιοδρομία του Βέλγου winger που αποσύρθηκε σε ηλικία 36 ετών τον Σεπτέμβρη του 2023 στην Κύπρο με τα χρώματα της ΑΕ Λεμεσού.

Ο Κέβιν Μιραλάς ακολούθησε τον Σεμπαστιέν Ποκονιόλι στη Μονακό ως άμεσος συνεργάτης του. Οι δυο τους, άλλοτε διεθνείς της εθνικής Βελγίου, συνεργάστηκαν άψογα στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, οδηγώντας την στην ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος τον περασμένο Μάιο μετά το 1935 (!), αλλά και στο φετινό σούπερ καπ της χώρας τους.

Η δουλειά τους και κυρίως εκείνη του άλλοτε αριστερού φουλ μπακ ως πρώτου προπονητή, τους έδωσε το «εισιτήριο» για το Πριγκιπάτο, όπου έκαναν ντεμπούτο κόντρα στην Ανζέ, στο 1-1 για τη Ligue 1. Έτσι, ο Μιραλάς επέστρεψε στη Γαλλία μετά το 2011, όταν άφησε οριστικά τη Σεντ-Ετιέν για να πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό.

Με τους «ερυθρόλευκους» σημείωσε 36 γκολ και 15 ασίστ σε 86 εμφανίσεις δύο... δόσεων, καθώς έπαιξε στον Πειραιά την περίοδο 2010-12 και ένα εξάμηνο το 2018. Ο Ολυμπιακός είχε αγοράσει τον Βέλγο winger από τη Σεντ-Ετιέν με 2,5 εκατομμύρια ευρώ το 2011 και ένα χρόνο μετά τον πούλησε στην Έβερτον με 8 εκατομμύρια ευρώ!

🇧🇪🧠 Kevin Mirallas is now an assistant coach at Monaco! 🔴⚪️



He is working under new manager Sébastien Pocognoli. pic.twitter.com/mepurUs7vI — EuroFoot (@eurofootcom) October 20, 2025