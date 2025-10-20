Ρέιντζερς: Ανακοίνωσε τον Ντάνι Ρολ για την τεχνική ηγεσία (pic)

H Ρέιντζερς ανακοίνωσε (20/10) τον πρώην προπονητή της Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Ντάνι Ρολ, ως τον νέο προπονητή της, προκειμένου να διαδεχθεί τον απολυμένο Ράσελ Μάρτιν, με τον 36χρονο Γερμανό να υπογράφει συμβόλαιο δυόμισι ετών.

Ο Ρολ έφυγε από την ομάδα της Championship την Τετάρτη, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της σεζόν, έχοντας αναλάβει τα ηνία από τον Οκτώβριο του 2023 και οδηγώντας την ομάδα στην 12η θέση την περασμένη σεζόν.

Αυτός ήταν ο πρώτος προπονητικός ρόλος του Γερμανού, έχοντας προηγουμένως διατελέσει βοηθός προπονητή στις Λειψία, Σαουθάμπτον, Μπάγερν Μονάχου και στην εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Ο Μάρτιν απολύθηκε στις 5 Οκτωβρίου μετά από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στη σεζόν, όπου μία νίκη σε επτά αγώνες πρωταθλήματος άφησε τη Ρέιντζερς πίσω στην βαθμολογία της σκωτικής Premier League.

«Ξέρω ότι ήταν ένα δύσκολο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά να επιτευχθούν σε τέσσερις διοργανώσεις», δήλωσε ο Ρολ και πρόσθεσε:

«Οι συνεργάτες μου και εγώ θα δώσουμε τα πάντα για να ανταμείψουμε τους οπαδούς και τον σύλλογο».

Ο πρώτος αγώνας του Ρολ θα είναι εκτός έδρας για να αντιμετωπίσει τη νορβηγική Μπραν στο Europa League την Πέμπτη (23/10). Η Ρέιντζερς έχασε τα δύο πρώτα παιχνίδια της στη διοργάνωση από την Γκενκ και τη Στουρμ Γκρατς υπό τον Μάρτιν.