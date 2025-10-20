Η Νίκη «απαντάει» στον Ηρακλή: «Επικοινωνιακές μικροπρέπειες, κυνηγώντας φαντάσματα»

Η Νίκη Βόλου «απάντησε» στην πρωϊνή ανακοίνωση του Ηρακλή, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακές μικροπρέπειες, που κυνηγούν φαντάσματα λίγο πριν το μεταξύ τους ντέρμπι.

Το ντέρμπι του Βορείου Ομίλου της Super League 2... ξεκίνησε νωρίτερα, με τον «Γηραιό» να βγάζει ανακοίνωση το πρωί και τους Βολιώτες να «απαντούν», κάνοντας λόγο για επιχειρήματα και υπονοούμενα «καφενειακού» χαρακτήρα.

Η Νίκη Βόλου δεν έκρυψε την ενόχλησή της, αναφέροντας μεταξύ άλλων «εννοείται πως οι "σοβαρότατες καταγγελίες" του Ηρακλή, βασισμένες σε... "φήμες", όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, προκάλεσαν την απορία της κοινής ποδοσφαιρικής γνώμης που βλέπει έναν μεγάλο ποδοσφαιρικό οργανισμό να αναλώνεται σε επικοινωνιακές μικροπρέπειες, λίγες ημέρες πριν από ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εκείνον, κυνηγώντας, προφανώς, φαντάσματα».

Μάλιστα, οι Βολιώτες πιστεύουν πως η διοίκηση του Ηρακλή προσπαθεί να «δυναμιτίσει» το κλίμα, ενόψει του ντέρμπι, και να σπείρει την διχόνοια ανάμεσα σε δύο μεγάλους συλλόγους, κάτι που θα λειτουργήσει μόνο ανασταλτικά ενόψει του ντέρμπι του Σαββάτου (25/10 14:00).