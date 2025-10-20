«Ο Νεϊμάρ είναι άχρηστος, δεν αποτελεί πρότυπο για κανέναν»

Σφοδρή κριτική και βαριές κουβέντες κατά του Νεϊμάρ είπε ο βετεράνος τερματοφύλακας της εθνικής Βραζιλίας, Έμερσον Λεάο.

Η δεύτερη θητεία του Νεϊμάρ στην Σάντος δεν είναι και ιδιαίτερα επιτυχημένη, αφού και οι τραυματισμοί του Βραζιλιάνου δεν τον έχουν βοηθήσει να βρει τον παλιό καλό εαυτό του.

Αυτό δεν έχει και τον καλύτερο αντίκτυπο στην επιλογή του Νεϊμάρ από τον Κάρλο Αντσελότι ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Αν και ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει κλείσει την πόρτα στον Νεϊμάρ, όλα θα κριθούν από την αγωνιστική του κατάσταση, ωστόσο ο βετεράνος τερματοφύλακας της Σελεσάο, Έμερσον Λεάο, εξαπέλυσε πυρά κατά του Βραζιλιάνου άσου.

«Στην αρχή της καριέρας του ήταν ένας φανταστικός παίκτης. Θυμάμαι όταν τον είχα συναντήσει στη Σάντος κάποτε, του είπα ''Άκου μικρέ, θα σε χρειαστούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πρόσεχε τον εαυτό σου''. Και ακριβώς αυτό... δεν κάνει.

Έχει αφήσει πίσω του το προσωπικό του peak. Το σώμα του δεν υπακούει στις οδηγίες του μυαλού του. Δεν είναι πλέον ο ίδιος παίκτης, είναι άχρηστος! Δεν είναι πλέον πρότυπο για κανέναν! Ο άνθρωπος που βρίσκεται έξω από το γήπεδο συνδέεται με αυτόν που αγωνίζεται. Μπορεί να μην έχει σταματήσει να παίζει, αλλά δεν έχει την ίδια ενέργεια επειδή δεν είναι έτοιμος».