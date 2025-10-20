Κένι στο SDNA: «Ο ΠΑΟΚ έχει έναν top coach - Κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ!»

Ο Τζόντζο Κένι μίλησε στο SDNA μετά την επικράτηση του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ (0-2), εξήρε Ραζβάν Λουτσέσκου και συμπαίκτες και έδωσε το σύνθημα για το επερχόμενο ματς των ασπρόμαυρων στη Γαλλία!

Μετά τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ένας ακόμη παίκτης του ΠΑΟΚ μίλησε στο SDNA για το τρίποντο που έφερε τους Θεσσαλονικείς στην κορυφή του πρωταθλήματος.

«Πραγματικά είμαστε όλοι πολύ καλά, αισθανόμαστε μεγάλη χαρά γι' αυτά τα δύο αποτελέσματα σε δύσκολα παιχνίδια. Με τον Ολυμπιακό υπήρξε ικανοποίηση για το πως ήμασταν στο δεύτερο ημίχρονο, με την ΑΕΚ είχαμε σε όλο το παιχνίδι μια πολύ καλή εμφάνιση. Μας αφήνει σε καλή ψυχολογία ενόψει του αγώνα της Πέμπτης στην Γαλλία που πρέπει να πάμε και εκεί για να δώσουμε όλα. Είχαμε απέναντι στην ΑΕΚ έναν πολύ καλό ρυθμό, μια σημαντική επιθετικότητα, όπως χρειάζεται σε τέτοια ντέρμπι, και πήραμε μια δίκαιη νίκη. Στόχος μας να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στα επόμενα παιχνίδια», ανέφερε ο Άγγλος μπακ του ΠΑΟΚ, Τζόντζο Κένι.

Ερωτηθείς για το πλάνο που σχεδίασε ο Λουτσέσκου και τι τους τόνισε στην προετοιμασία αυτού του αγώνα, απάντησε: «Είμαστε μια ομάδα που μπορεί να παίξει όλα τα στυλ παιχνιδιού. Έχουμε πολλούς ποιοτικούς παίκτες και σιγά-σιγά βγάζουμε στο γήπεδο αυτό που δουλεύουμε μέσα στις προπονήσεις κάθε μέρα. Ήμασταν σε δύσκολη θέση πριν το ματς με τον Ολυμπιακό με συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Η νίκη σε εκείνο το ντέρμπι, μας έδωσε ψυχολογία και αυτοπεποίθηση ειδικά με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή η βελτίωση της ψυχολογίας μας είχε αντανάκλαση στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και στην απόδοση όλων μας. Ξέραμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Καταφέραμε να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο όλα αυτά τα κρίσιμα στοιχεία που χρειάζεται για να κερδίσουμε ένα σημαντικό παιχνίδι».

Όσο για το αν πιστεύει πως ήταν για την ομάδα και για τον ίδιο η καλύτερη εμφάνιση στην σεζόν μέχρι τώρα με την ΑΕΚ, σημείωσε πως: «Ναι, πιστεύω ότι για όλους μας ομαδικά ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι αυτό απέναντι στην ΑΕΚ. Υπάρχουν πολλοί νέοι παίκτες, δεν είναι εύκολο να υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα γιατί χρειάζεται χρόνο να βρεθούμε. Περάσαμε κάποιες δύσκολες στιγμές, αλλά δουλεύουμε πολύ κάθε μέρα και βελτιωνόμαστε. Συνολικά με την ΑΕΚ είχαμε μια πολύ γεμάτη εμφάνιση, όχι μόνο από εμένα αλλά γενικά απ΄ όλους. Κάναμε σχεδόν τα πάντα σωστά και με την μπάλα, αλλά και χωρίς αυτή. Μας δίνει πίστη και αυτοπεποίθηση αυτή η νίκη για να συνεχίσουμε και να είμαστε ακόμα καλύτεροι στην συνέχεια».

Πλέον η προσοχή όλων στρέφεται στο ευρωπαϊκό ματς με τη Λιλ στη Γαλλία: «Γνωρίζουμε ότι είναι μια άλλη διοργάνωση, διαφορετικού επιπέδου και διαφορετικών απαιτήσεων για εμάς. Παίζουμε κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα και θα πάμε εκεί προετοιμασμένοι για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό. Τεράστιο παιχνίδι με την Λιλ απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα, θα παίξουμε το ποδόσφαιρο μας. Έχουμε έναν εξαιρετικό προπονητή, έχουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ με ποιότητα. Θα πάμε εκεί για να διεκδικήσουμε ότι περισσότερο μπορούμε για να συνεχίσουμε δυναμικά την σεζόν».