Αλλαγή του τρόπου εισόδου στο γήπεδο της Φέγενορντ - Οι οδηγίες για τον κόσμο του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξήγησε στους φιλάθλους της που έχουν εισιτήριο για το εκτός έδρας ματς με την Φέγενορντ ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν.

Η ολλανδική ομάδα που υποδέχεται την Πέμπτη τον Παναθηναϊκό προχώρησε σε αλλαγή στον τρόπο εισόδου στο γήπεδό της, κάτι που σημαίνει ότι οι φίλαθλοι του «Τριφυλλιού» θα πρέπει να αλλάξουν τα ηλεκτρονικά εισιτήριά τους με θερμικά.

Για τον λόγο αυτό η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους οπαδούς της για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός, ότι η γηπεδούχος ομάδα σε συνεργασία με την UEFA και τις τοπικές αρχές, αποφάσισε για λόγους ασφαλείας να αλλάξει τον τρόπο εισόδου στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας. Πλέον για την είσοδο στο «De Kuip» απατείται όλοι να έχουν στη διάθεσή τους θερμικό και όχι ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Κάθε φίλαθλος που υπέβαλε αίτημα και έγινε αποδεκτό, θα πρέπει να βρεθεί τις εξής ώρες και ημέρες στο σημείο συνάντησης, που έχει οριστεί εδώ (Cube Bar Rotterdam):

• Τετάρτη 22/10: 20:00 – 21:00

• Πέμπτη 23/10 (ημέρα αγώνα): 11:00 – 15:00

Στο σημείο θα βρίσκονται εκπρόσωποι της ΠΑΕ για την πραγματοποίηση της ανταλλαγής των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (PDF) με τα θερμικά εισιτήρια εισόδου. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί σε έντυπη μορφή τα ηλεκτρονικά εισιτήρια (PDF) όλων όσων περιλαμβάνονται στο ίδιο αίτημα ή κράτηση, καθώς και μία φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας. Αν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστεί ο ίδιος, οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να αναλάβει τη διαδικασία με την ίδια ακριβώς προσκόμιση εγγράφων.

Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για να τηρηθεί η διαδικασία με ασφάλεια και ομαλότητα».