Ισόπαλος ο αγώνας των Παλαιμάχων της ΑΕΚ απέναντι στους Boston Braves της Βοστόνης (pics)

Η ομάδα του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ αντιμετώπισε σήμερα σε φιλικό αγώνα στο Δημοτικό Γήπεδο Ηρακλείου Αττικής τους Boston Braves της Βοστόνης, μια ομάδα με έντονο ελληνικό στοιχείο.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ενημέρωση, «ο αγώνας έληξε με σκορ 1-1. Το γκολ της ΑΕΚ πέτυχε ο Λάμπρος Γεωργιάδης. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση η ομάδα της ΑΕΚ αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τις νέες της εμφανίσεις που αποτελούν ευγενική χορηγία του διοικητικού ηγέτη της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου και της Seajets.

Την ΑΕΚ εκπροσώπησαν οι Μανωλάς, Γεωργαμλής, Ατματσίδης, Μαύρος, Καραγκιοζόπουλος, Γεωργιάδης, Μπατίστα, Κ. Νικολαΐδης, Βασιλόπουλος, Καραφέσκος, Κεφαλίδης, Πεσιρίδης, Κοπιτσής, Κυριακίδης, Β. Μάκος, Λέτσας, Κώττης, Πορφύρης, Ρούσεφ, Θεοδωρόπουλος, Μαγγίνας, Γ. Νεστορίδης, Λουκίνας, Βερβέρης, Μπούγλας, Πυθαρούλης, Σοφιανίτης, Δαδίτσος, Παρθένης, Μυλωνάς, Ζήσης, Ζαρωτιάδης. Προς το τέλος της εκδήλωσης προσήλθε και ο Λάκης Νικολάου.

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρώην προέδρου της ΑΕΚ Λουκά Μπάρλου πού έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1999.

Επίσης, οι παλαίμαχοι της ΑΕΚ, διά χειρός του νέου προέδρου του Συνδέσμου Στέλιου Μανωλά, τίμησαν τον δήμαρχο Ηρακλείου Νίκο Μπάμπαλο εις ένδειξη ευγνωμοσύνης για την παραχώρηση του γηπέδου.

Η ομάδα των Boston Braves από το 2001 ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και παίζει αγώνες με ομάδες παλαιμάχων από τους μεγαλύτερους συλλόγους. Ιδρυτής και πρόεδρός της είναι ο ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίας Σπύρος Τουρκάκης».