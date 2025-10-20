Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός, η τηλεοπτική μετάδοση

Ολο το πρόγραμμα του διημέρου στο Champions League - Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Ολυμπιακό την Τρίτη 21/10 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της league phase του Champions League. Η Μπάρτσα αναζητά την επιστροφή στις επιτυχίες στη διοργάνωση, ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών και ο Ολυμπιακός ψάχνει ακόμη την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.

Σέντρα στις 19:45, με μετάδοση από το Cosmote Sport 2 σε περιγραφή Γιώργου Θαναηλάκη και ρεπορτάζ Δημήτρη Σπηλιόπουλου, με τους Αντρέα Παλομπαρίνι και Βασίλη Σαμπράκο στο post game μετά τη λήξη.

Το Cosmote Sport 2 θα μεταδώσει την Τρίτη στις 13:00 και το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για τη Youth league σε περιγραφή Λάμπρου Μπαλάφα.

Από το πρόγραμμα το διημέρου ξεχωρίζει, η «μάχη» ανάμεσα στην Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα και στην Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε (21/10, 22:00, Cosmote Sport 4), καθώς και η «επανάληψη» του τελικού του 2017 μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους (22/10, 22.00, Cosmote Sport 2). Τον παλμό της ποδοσφαιρικής δράσης θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Cosmote Sport, μέσα από πλούσια ρεπορτάζ και ειδικές εκπομπές όπως και την καθιερωμένη εκπομπή «Λεπτό προς λεπτό».

Τρίτη 21/10

Καϊράτ Αλμάτι-Πάφος (19.45, Cosmote Sport 3)

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (19.45, Cosmote Sport 2)

Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν (22.00, Cosmote Sport 3)

Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00, Cosmote Sport 4)

Νιούκαστλ-Μπενφίκα (22.00, Cosmote Sport 5)

Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι (22.00, Cosmote Sport 6)

PSV Αϊντχόφεν-Νάπολι (22.00, Cosmote Sport 7)

Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ (22.00, Cosmote Sport 8)

Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ-Ίντερ (22.00, Cosmote Sport 9)

Τετάρτη 22/10

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Καραμπάγκ (19.45, Cosmote Sport 2)

Γαλατάσαραϊ-Μπόντο Γκλιμτ (19.45, Cosmote Sport 3)

Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους (22.00, Cosmote Sport 2)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λίβερπουλ (22.00, Cosmote Sport 3)

Τσέλσι-Άγιαξ (22.00, Cosmote Sport 4)

Σπόρτινγκ Λισσαβώνας-Μαρσέιγ (22.00, Cosmote Sport 5)

Αταλάντα-Σλάβια Πράγας (22.00, Cosmote Sport 6)

Μπάγερν Μονάχου-Κλαμπ Μπριζ (22.00, Cosmote Sport 7)

Μονακό-Τότεναμ (22.00, Cosmote Sport 8)

