Μάνσα: Το νέο «πακέτο» που συζητιέται πίσω από τις κλειστές πόρτες του Ρέντη

Ο 21χρονος Βραζιλιάνος στόπερ έκανε το σουπερλιγκάτο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό και σήκωσε…σκόνη. Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Ο Γκουστάβο Μάνσα πήρε το «βάπτισμα του πυρός» στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Στο ματς με την ΑΕΛ, ο 21χρονος Βραζιλιάνος στόπερ άρχισε να δείχνει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γιατί οι Πειραιώτες έβγαλαν 4,5 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία τους για να τον φέρουν από τη Φορταλέζα, αποκτώντας το 80% των δικαιωμάτων του το φετινό καλοκαίρι.

«Έχει το πακέτο», λένε οι πιο έμπειροι στα αποδυτήρια των πρωταθλητών Ελλάδας, μιλώντας για την ψυχραιμία και την ωριμότητα που βγάζει στο παιχνίδι.

Δυναμικός, με καθαρές επεμβάσεις και καλή πρώτη πάσα, ο Μάνσα ξεδίπλωσε στο χορτάρι φρεσκάδα, αυτοπεποίθηση και μία αίσθηση ότι η άμυνα του Ολυμπιακού μπορεί να…χτιστεί – μελλοντικά - πάνω του.

Δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τον ίδιο τον Μεντιλίμπαρ, που τον συμπεριέλαβε - on camera - στα λίγα θετικά της ομάδας στο ματς κόντρα στους Θεσσαλούς:

«Ήταν ένα από όσα μπορούν να σώσουν την εικόνα μας. Ήταν καλός, στάθηκε καλά πλάι στον Ρέτσο, ήταν αποτελεσματικός και κυκλοφόρησε καλά την μπάλα» τόνισε ο Βάσκος τεχνικός.

Εντός των τειχών του Ολυμπιακού έχουν να λένε στις ιδιαίτερες συζητήσεις τους για την σιγουριά με την οποία ο Μάνσα τοποθετείται στην αμυντική γραμμή, για την άνεση να ξεκινάει το παιχνίδι από πίσω και την ωριμότητα στις κινήσεις που θυμίζουν παίκτη μεγαλύτερης εμπειρίας.

«Μπορεί να μας βγει μεγάλο κεφάλαιο», ακούγεται ήδη πίσω από τις κλειστές πόρτες του Ρέντη, για το new entry Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό.

Ο χρόνος, θα δείξει.