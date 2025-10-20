MENU
Έλληνας φίλαθλος έκανε 15/15 σε επικό quiz έξω από το Emirates και «χάζεψε» τους Άγγλους (vid)

Ποδόσφαιρο
Τα τελευταία χρόνια τα ποδοσφαιρικά quiz έξω από τα γήπεδα είναι σύνηθες φαινόμενο και αυτή την φορά ένας Έλληνας φίλαθλος «τρέλανε» του Άγγλους.

Έξω από το γήπεδο της Άρσεναλ, η σελίδα «Bebida Football», καλούσε ή για την ακρίβεια προκαλούσε τον κόσμο να βρει 15 Έλληνες ποδοσφαιριστές που να έχουν αγωνιστεί στην Premier League. Και μάλιστα το θεωρούσαν απίθανο.

Για «κακή» τους τύχη όμως, έπεσαν πάνω σε Έλληνα φίλαθλο και όχι μόνο βρήκαν τον δάσκαλό τους, αλλά ο εκείνος τους έδωσε απαντήσεις που «ξέθαψε» απο το χρονοντούλαπο της ιστορίας.

