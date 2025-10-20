Ο Ολυμπιακός «θυμήθηκε» την τελευταία του συνάντηση με την Μπαρτσελόνα (pics)

Οι Πειραιώτες «θυμήθηκαν» την τελευταία τους συνάντηση με την Μπαρτσελόνα, πριν το μεγάλο παιχνίδι στο Μονζουίκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (21/10, 19:45).

Στις 31 Οκτωβρίου του 2017 οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν την Μπαρτσελόνα στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0) σε μία σπουδαία αναμέτρηση επί ελληνικού εδάφους.

Αυτό το μεγάλο παιχνίδι ήταν και το τελευταίο μεταξύ των δύο ομάδων, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να «ανατρέχει» στο συγκεκριμένο ματς με ανάρτηση της, μία ημέρα πριν την σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (21/10, 19:45).

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: