Άρης: Προπόνηση σε δύο γκρουπ

Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Δευτέρας.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

"Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Δευτέρας.

Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια σε μικρό χώρο για το δεύτερο γκρουπ (οι Ούρος Ράτσιτς και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν τα προγράμματά τους).

Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν την Τετάρτη (22/10).

Η μεθαυριανή προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της ερχόμενης Κυριακής με τον Λεβαδειακό (26/10, 17:00), στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026."