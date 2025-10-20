Άρης: Η παρακάμερα του ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό (vid)

Οι στιγμές που κατέγραψε ο φακός της ΠΑΕ Άρης, από το χθεσινοβραδινό ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό

Δείτε το πως έζησε η κερκίδα και ο πάγκος του Άρη την χθεσινή αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό.