Άρης: Η παρακάμερα του ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό (vid)

Ποδόσφαιρο
Οι στιγμές που κατέγραψε ο φακός της ΠΑΕ Άρης, από το χθεσινοβραδινό ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό

Δείτε το πως έζησε η κερκίδα και ο πάγκος του Άρη την χθεσινή αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό.

 

