«Ασπρόμαυρη» υπεροχή - Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απέναντι στην ΑΕΚ σε κάθε ηλικιακή κατηγορία!

Ο ΠΑΟΚ υπέγραψε ένα «ασπρόμαυρο» Σαββατοκύριακο κυριαρχίας, μετρώντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ σε άνδρες και ακαδημίες.

Με τρεις νίκες και μία (κρίσιμη) ισοπαλία ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο, στο οποίο είχαμε ντέρμπι Δικεφάλων τόσο στους άνδρες όσο και στα πρωταθλήματα υποδομών της Super League.

Όσον αφορά τους πολύ «μικρούς», στην Κ15 ο ΠΑΟΚ μοιάζει ασταμάτητος τη φετινή σεζόν. Μετά το «διπλό» επί του Ολυμπιακού, επικράτησε εύκολα της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη (4-0), με πρωταγωνιστή τους Σολωμίδη-Κακάλη, παραμένοντας με το απόλυτο (5/5 νίκες) στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Πηγαίνοντας στην Κ17, η οποία αγωνίστηκε στο ίδιο γήπεδο και με τον ίδιο αντίπαλο λίγη ώρα νωρίτερα το Σάββατο (18/10), η Ένωση «σπατάλησε» ευκαιρίες και το πλήρωσε. Με δύο γκολ ξανά σε κομβικό σημείο -στο 1ο και 48ο λεπτό- ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίποντο με 2-0, όντας αήττητος και στο -2 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, με τη διαφορά ότι οι «πράσινοι» δεν έχουν παίξει ντέρμπι, ενώ ο ΠΑΟΚ μετράει αισίως δύο.

Στην Κ19 είχαμε μία «ματσάρα» στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ. Η ενισχυμένη Ένωση μπήκε... φουριόζα και προηγήθηκε μόλις στο 19ο λεπτό, όμως ο ΠΑΟΚ είχε απάντηση και μάλιστα εντυπωσιακή. Ο Τσιότας μείωσε (3-1) και με δύο γκολ μετά το 82ο, οι «ασπρόμαυροι» έκαναν το 3-3, παρέμειναν στην κορυφή, όντας και αήττητοι στο φετινό πρωτάθλημα.

Το... κερασάκι στην τούρτα το έβαλαν οι άνδρες. Με μία «μάγκικη» εμφάνιση μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Κωνσταντέλια να... ζωγραφίζει και τον Λουτσέσκου να παραδίδει μαθήματα, ο ΠΑΟΚ «πάτησε» κορυφή με το 0-2 επί της ΑΕΚ.

Συνολικά τρεις νίκες και μία ισοπαλία στους τέσσερις αγώνες μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει, όπως δήλωσε και ο Τσιφτσής, ότι λειτουργεί καλύτερα υπό πίεση και είναι φτιαγμένος για τα... δύσκολα.