«Τρίζει» η... καρέκλα του Τούντορ στην Γιουβέντους

Ο προπονητής της Γιουβέντους, Ιγκόρ Τούντορ, φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην... πόρτα της εξόδου, μετά -και- την ήττα (2-0) από την Κόμο στη Serie A στο στάδιο «Τζιουζέπε Σινιγκάλια».

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα "Gazzette dello Sport", η μοίρα του Κροάτη προπονητή θα κριθεί κατά τη διάρκεια των εκτός έδρας αγώνων στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ και στη Ρώμη εναντίον της Λάτσιο.



Όμως η Γιουβέντους φαίνεται να εξετάζει λύσεις. Ο πρώτος που εμφανίζεται είναι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, ήδη στην ατζέντα του πρώην τεχνικού διευθυντή Τζιουντόλι, από τον περασμένο Ιούνιο.

Το βασικό ζήτημα φυσικά θα περιστρέφεται γύρω από τις αποδοχές του, καθώς ο σύλλογος εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένος με τον Τιάγκο Μότα - ο Ιταλοβραζιλιάνος έχει ακαθάριστο μισθό 12 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2027 - και θα είναι συνδεδεμένος με τον Τούντορ για άλλες δύο σεζόν.

«Εκτός από τον Σπαλέτι, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ένας δια βίου οπαδός της Γιουβέντους, αλλά ίσως όχι και τόσο αγαπητός στους οπαδούς, δεδομένης της ιστορίας του ως προπονητής, είναι επίσης μια πιθανότητα» αναφέρει η "Gazzetta dello Sport", η οποία σημειώνει ότι, πέρα από τους Σπαλέτι και Μαντσίνι, μια πιθανή λύση με μια δόση... ρίσκου περιλαμβάνει τον Ραφαέλε Παλαντίνο, τον οποίο εκτιμά ιδιαίτερα ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους, Φρανσουά Μοντέστο, μετά το κοινό παρελθόν τους στη Μόντσα, με λογικές οικονομικές απαιτήσεις, ο οποίος είναι έτοιμος να πει το «ναι» αμέσως μετά τον τερματισμό της περιπέτειάς του στη Φλωρεντία, από επιλογή.