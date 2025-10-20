Μπέργκε: «Η Άρσεναλ είναι εξαιρετικά δουλεμένη ομάδα»

Ο Σάντερ Μπέργκε μετά τον αγώνα με την Άρσεναλ, μίλησε για τον τρόπο που παίζει η ομάδα του Μικέλ

Ο παίκτης της Φούλαμ εκθείασε τους «Κανονιέρηδες» και τόνισε πως νιώθει ότι είναι λες και κάποιος τους κατευθύνει με χειριστήριο.

Παράλληλα τόνισε την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι αντίπαλοι με τους παίκτες της Άρσεναλ όταν εκείνοι αμύνονται.

Οι δηλώσεις του Μπέργκε

«Στο 4-4-2 τους χωρίς την μπάλα, δείχνουν τόσο συμπαγείς και τόσο άνετοι να μένουν σε αυτό το σχήμα. Είναι σπάνιο να παίζουμε απέναντι σε ομάδες που τους βολεύει τόσο πολύ να έχει ο αντίπαλος την κατοχή.

Κάποιες στιγμές βρισκόμαστε στο μισό γήπεδό τους ή στο κέντρο, αλλά παρ’ όλα αυτά, νιώθεις σαν να υπάρχει κάποιος στην 50ή σειρά της εξέδρας που τους κατευθύνει με τηλεχειριστήριο.

Είναι τόσο συμπαγείς, και όλοι καλύπτουν πάντα τον σωστό χώρο. Είναι δύσκολο να βρεις πού να τους επιτεθείς και πού να δημιουργήσεις υπεραριθμία. Είναι απλά εξαιρετικά δουλεμένοι».