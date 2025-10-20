Η ομιλία Αντρίγια στα αποδυτήρια: «Θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον, θα πάρουμε 3 βαθμούς με την ΑΕΚ!» (vid)

Αποφασισμένοι για το τρίποντο της νίκης εμφανίστηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να δίνει το σύνθημα, με μία πωρωτική ομιλία στα αποδυτήρια!

Ήταν όλοι τους... αψεγάδιαστοι, καλύπτοντας ο ένας τον άλλον, έβγαλαν νοκ άουτ την ΑΕΚ με μία εμφάνιση - όνειρο. Ό,τι ακριβώς είχαν συμφωνήσει όλοι μαζί στα αποδυτήρια, σε όσα ορκίστηκαν πως θα κάνουν, κρατώντας ο ένας την... πλάτη του άλλου, έχοντας στην αγκαλιά τους και τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να βγάζει το λόγο στα αποδυτήρια, ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην φύγει από την OPAP Arena χωρίς τους τρεις βαθμούς.

«Παιδιά. Το καλύτερο παράδειγμα για το πως θέλουμε να παίξουμε, είναι το τελευταίο παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο που κάναμε. Πρέπει να το επαναλαμβάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι. Πρέπει να παλέψουμε, να κερδίζουμε τις δεύτερες μπάλες και, παιδιά, να το απολαύσουμε με τη μπάλα. Παίξτε το παιχνίδι μας, απολαύστε το. Ξέρω, αν κάνω ένα λάθος, πίσω είναι ο συμπαίκτης μου. Το ξέρω πως θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον και θα πάρουμε τους τρεις πόντους σήμερα».