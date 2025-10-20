Τι λένε από τον ΠΑΟΚ για το τρίτο «ημίχρονο» στην OPAP Arena

Ενοχλημένοι ήταν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν στη Δημόσια Τηλεόραση, μετά το τέλος του αγώνα - Τι αναφέρουν οι ασπρόμαυροι για το τι ακριβώς συνέβη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν έκρυβαν την ενόχλησή τους για το πως μεταδόθηκαν τα γεγονότα από την OPAP Arena και την ΕΡΤ περί δήθεν έντασης με τον Γιώργο Σαββίδη στη σουίτα των ασπρόμαυρων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «περιμένουμε μεγαλύτερο σεβασμό από τη Δημόσια Τηλεόραση».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, υπήρξε λεκτική επίθεση και ρίψη αντικειμένων προς τη σουίτα όπου φιλοξενούνταν στελέχη του Δικεφάλου, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια. Η στάση του ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρη, καμία επιπλέον ένταση, καμία κλιμάκωση.

Το αποτέλεσμα μπορεί να φέρει πικρία και εκνευρισμό, ειδικά μέσα στην ένταση ενός ντέρμπι, σημείωναν χαρακτηριστικά από τα γραφεία της Μ. Ασίας, θέλοντας να ρίξουν τους τόνους.

Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε γήπεδο, υπάρχουν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι του αγώνα που καταγράφουν ό,τι συμβαίνει, και από πλευράς ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω διάσταση του θέματος.