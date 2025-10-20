Ο ΠΑΟΚ πρώτος κι ακόμα περιμένουν τον ΑΣ για τη Νέα Τούμπα!

Ο ΠΑΟΚ πήρε το δεύτερο ντέρμπι στη σειρά με εμφατικό μάλιστα τρόπο, έπιασε την κορυφή της βαθμολογίας μετά από επτά αγωνιστικές, αλλά μπροστά του έχει ένα εσωτερικό θέμα που τον ταλανίζει εδώ και 4 μήνες.

Η Νέα Τούμπα αντί να χαροποιεί τους πάντες καθώς στα 100 χρόνια του συλλόγου ο Ιβαν Σαββίδης δήλωσε ξεκάθαρα με το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας από την ΠΑΕ, την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά του να ξεκινήσει την κατασκευή του έργου, με τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα ο οργανισμός του ΠΑΟΚ έχει βυθιστεί στην εσωστρέφεια.

Σήμερα είναι προγραμματισμένο το διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη για να συζητήσει το θέμα του μνημονίου συνεργασίας που θα προτείνει στην ΠΑΕ για την Νέα Τούμπα κι αυτό το συμβούλιο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Είναι γνωστό ότι η διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ πέρα από το μνημόνιο που κατέθεσε η ΠΑΕ στις 21 Ιουλίου, έχει στα χέρια της από τις 22 Σεπτεμβρίου και το μνημόνιο, που ετοίμασε για λογαριασμό της η τεχνοκρατική επιτροπή που η ίδια όρισε με άτομα της απολύτου επιλογής της, αλλά και πρόταση δικών της μελών του ΔΣ που συζήτησαν το θέμα την προηγούμενη Πέμπτη.

Μπορεί αυτή την επιτροπή ο Ερασιτέχνης να την όρισε «για να συντάξει μνημόνιο συνεργασίας», όπως ανέφερε στην ανακοίνωση της 1ης Σεπτεμβρίου, αλλά επειδή το προταθέν μνημόνιο δεν ήταν προφανώς αυτό που επιθυμούσαν κάποιοι απο τη διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ όταν το παρήγγειλαν , στο μεσοδιάστημα προσπάθησαν να το τροποποιήσουν.

Στο μνημόνιο που συνέταξε αυτή η επιτροπή σύμφωνα με όσα έχουν δει το φώς της δημοσιότητας, ορίζονται σαφές χρονοδιάγραμμα, ρήτρες αποζημίωσης και βεβαίως οι οικονομικές εγγυήσεις που θα πρέπει να καταθέσει ο Ιβάν Σαββίδης μετά την κοστολόγηση του έργου, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό και γίνεται σε όλα τα έργα.

Η «σκληρή γραμμή» όμως της διοίκησης του Ερασιτέχνη, που εκφράζεται από Ησαϊάδη, Μπεκιάρη και Γιαννακοπούλου, που είχαν “συλληφθεί” να κάνουν πριν κάποιες μέρες μυστική συνάντηση στο ξενοδοχείο του κ. Μυστακίδη, με συνεργάτες του, δεν ικανοποιείται από τους όρους της δικής τους επιτροπής και επιμένει να μπει ένας αυθαίρετος όρος να προσκομίσει μέχρι τις 31/12 ο Ιβάν Σαββίδης proof of fund. Πριν καν δηλαδή την κοστολόγηση του έργου...

Και μάλιστα επειδή έχουν δει πως αυτό το εγχείρημα τους δεν περπατάει, μπερδεύουν το θέμα του ΠΔ, όπου το ΤΕΘΑ παραχωρεί 17 στρέμματα εκτός γηπέδου, λέγοντας ότι δήθεν λήγει τον Ιούνιο του 2026 και θα χαθεί η έκταση.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο συγκεκριμένος χώρος δεν έχει σχέση με το καθ’ αυτό γήπεδο, καμία παραχώρηση δεν αίρεται αυτοδίκαια αλλά και βεβαίως τυπικά οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει αφού πολλές μελέτες τεχνικές έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, μιας και θα φανεί αν -πέρα από την προσχηματική προτεραιότητα που δίνει- υπάρχει πραγματικά η διάθεση από την πλευρά της διοίκησης του ΑΣ ΠΑΟΚ να συνεργαστεί με την ΠΑΕ για να κατασκευάσει τη Νέα Τούμπα. Και είναι ελπιδοφόρο πως κάποια μέλη του ΔΣ του ερασιτέχνη παλεύουν για να βρεθεί λύση ώστε ο σύλλογος να πορευτεί στα 100 του χρόνια ενωμένος μακρυά απο κόντρες ίντριγκες και διχόνοιες.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ξεκάθαρα έχουν πάρει θέση ώστε να το τελειώνει αυτό το διχαστικό σήριαλ καθώς είναι ευτυχές γεγονός να έχουν τον Ιβαν Σαββίδη στο τιμόνι του ποδοσφαίρου και πιθανώς τον Τέλη Μυστακίδη στο μπάσκετ.

Σε διαφορετική περίπτωση, την ώρα που ο ΠΑΟΚ θα δίνει τη μάχη του για το πρωτάθλημα και τις υπόλοιπες διοργανώσεις που συμμετέχει, θα συνεχίσει να έχει ανοιχτό ένα τόσο μεγάλο θέμα, με την ευθύνη να βαραίνει αποκλειστικά αυτούς που δημιουργούν συνεχώς εμπόδια.