Ρομάνο: Προφορική συμφωνία με Ντάις για την Νότιγχαμ! (pic)

Ο Σον Ντάις αναμένεται εκτός απροόπτου να είναι ο αντικαταστάτης του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο!

«Λευκός καπνός» φέρεται να βγήκε για την Νότιγχαμ Φόρεστ και τον διάδοχο του Άγγελου Ποστέκογλου στην άκρη του πάγκου της ομάδας!

Οι «κόκκινοι» συμφώνησαν προφορικά με τον Σον Ντάις, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ντάις παραμένει χωρίς ομάδα από τον Ιανουάριο του 2025, όταν και αποχώρησε από την Έβερτον.

Δημοσιεύματα από την Αγγλία αναφέρουν ότι πρόθεση των ανθρώπων της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ο 54χρονος Άγγλος να καθίσει στον πάγκο της ομάδας στο εντός έδρας παιχνίδι με την Πόρτο (23/10, 22:00) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League με στόχο φυσικά την επιστροφή στις νίκες μετά την άσχημη εκκίνηση σε όλες τις διοργανώσεις φέτος.

Υπενθυμίζουμε ότι εφόσον ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της συμφωνίας, ο Ντάις θα είναι ο τρίτος προπονητής που θα καθίσει στον πάγκο της Νότιγχαμ για φέτος μετά τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο και Άγγελο Ποστέκογλου.