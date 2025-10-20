Παναθηναϊκός: Σημαντικά προβλήματα στην άμυνα για την Φέγενορντ

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι θα κληθεί να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες στην προσεχή αναμέτρηση της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό στην Ολλανδία.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται την ερχόμενη Πέμπτη (23/10, 19:45) από την Φέγενορντ στην Ολλανδία, σε ένα παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες στην αμυντική τους γραμμή.

Ο βασικός στόπερ της ομάδας, Τσουγιόσι Ουατανάμπε, φαίνεται πως θα είναι εκτός, αφού αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην γάμπα, το οποίο τον άφησε εκτός και στην χτεσινή «7άρα» επί της Χέρακλες. Ο Ιάπωνας είχε αγωνιστεί έως τώρα σε όλα τα ματς της Φέγενορντ, μετρώντας 8 συμμετοχές στην Eredivisie, 2 στα προκριματικά του Champions League και 2 στην League Phase του Europa League.

Τα προβλήματα όμως δεν σταματούν εκεί, αφού δεν θα είναι διαθέσιμοι ούτε οι Τόμας Μπέελεν, Γκέρνοτ Τράουνερ και Μάλκολμ Ζενγκ, δημιουργώντας έτσι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την αμυντική γραμμή.