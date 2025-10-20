Όταν ο Μαραντόνα «συστήθηκε» στο ποδόσφαιρο

Σαράντα εννέα (49) χρόνια συμπληρώνονται από τότε που ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα «συστήθηκε» στο ποδόσφαιρο.

Ο διάσημος Αργεντινός, ο οποίος απεβίωσε στις 25 Νοεμβρίου 2020, λίγο μετά τις 18:00 (ώρα Ελλάδας) σε ηλικία 60 ετών, ενώ κοιμόταν, από ανακοπή καρδιάς, στη γειτονιά του Σαν Αντρέ, στην περιοχή Τίγκρε του Μπουένος Αϊρες, μία ημέρα σαν σήμερα, στις 20 Οκτωβρίου 1976, έκανε την πρώτη... γνωριμία του με τον «βασιλιά» των σπορ.

Μόλις δέκα ημέρες πριν από τα 16α γενέθλιά του, ο "Pibe de Oro" έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Αρχεντίνος Τζούνιορς, στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Ταγέρες. Αγωνίστηκε με την φανέλα με το Νο 16 και εντυπωσίασε με το σπουδαίο ταλέντο του. Προπονητής του ήταν ο Χουάν Κάρλος Μόντες. Αυτός ο αγώνας, που ολοκληρώθηκε με ήττα (0-1) της Αρχεντίνος Τζούνιορς, ήταν ο πρώτος από τους 680 επίσημους στην διάρκεια της καριέρας του Μαραντόνα, σε συλλογικό και επίπεδο εθνικών ομάδων.

«Αν ξαναγεννιόμουν, θα ζητούσα από τον Θεό να μου δώσει τα ίδια, γιατί μου έδωσε πράγματι υπερβολικά πολλά» ανέφερε στον συγκλονιστικό επίλογο της αυτοβιογραφίας του «Εγώ ο Ντιέγκο».

H πορεία του στα γήπεδα, μέσα από τους αριθμούς:

Οι αριθμοί του ως παίκτης:

Με την Αργεντινή (1997-1994)

91 Αγώνες-34 Γκολ

18 Ασίστ

Τίτλοι: 1 Παγκόσμιο Κύπελλο, 1 Copa Artemio Franchi

Επίσης κατέκτησε 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων το 1989

Με συλλόγους

Αρχεντίνος Τζούνιορς: 166 αγώνες-116 γκολ- κανένας τίτλος

Μπόκα Τζούνιορς: 71 αγώνες-35 γκολ-1 πρωτάθλημα

Μπαρτσελόνα: 59 αγώνες-38 γκολ- 1 Κύπελλο,1 Supercopa, 1 Copa de la Liga

Νάπολι: 259 αγώνες-115 γκολ-2 πρωταθλήματα, 1 Κύπελλο, 1 Super Coppa, 1 UEFA

Σεβίλη: 29 αγώνες-7 γκολ

Νιούελς Ολντ Μπόις: 5 αγώνες-0 γκολ

Συνολικά 589 αγώνες-311 γκολ

Oι αριθμοί του ως προπονητής:

Μαντιγού (Αργεντινή): 1994: 12 αγώνες, 1 νίκη-6 ισοπαλίες-5 ήττες

Ρασίνγκ Κλουμπ (Αργεντινή): 1995: 11, 2 νίκες-6 ισοπαλίες-3 ήττες

Εθνική Αργεντινής: 2008-2010: 24, 18 νίκες-0 ισοπαλίες-6 ήττες

Αλ Ουάσλ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα): 2011-12: 44, 20 νίκες-6 ισοπαλίες-18 ήττες

Αλ Φουγιαϊράχ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα): 2017-18: 30 ,15 νίκες-12 ισοπαλίες-3 ήττες

Ντοράδος ντε Σιναλόα (Μεξικό):2018-19: 35, 18 νίκες-10 ισοπαλίες-7 ήττες

Χιμνάσια και Εσκρίμα (Αργεντινή): 2019: 20,7 νίκες-5 ισοπαλίες-9 ήττες

Η διαδρομή του:

30.10.1960-Γεννήθηκε στην Λανούς (Μπουένος Αϊρες), Κυριακή και ώρα 12:05 (Ελλάδας)

1969-Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στις μικρές κατηγορίες με την Λος Τσεμπολίτας

1970-Υπέγραψε με τους νέους της Αρχεντίνος Τζούνιορς

1976-Εκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα στις 20 Οκτωβρίου με τη φανέλα με το Νο 16

1978-Δόθηκε δανεικός στη Μπόκα για ένα χρόνο και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δύο χρόνια αργότερα

1979-Πρωταθλητής κόσμου με τους Νέους της Αργεντινής στην Ιαπωνία

1982-Στην Ισπανία έπαιξε το πρώτο του Μουντιάλ Ανδρών (5 αγώνες-2 γκολ)

Πήγε στη Μπαρτσελόνα με 7,6 εκατ. δολάρια, ποσό ρεκόρ για την εποχή

1985-Πήρε μεταγραφή στη Νάπολι αντί 10,8 εκατ. δολάρια

1986-Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την Αργεντινή στο Μουντιάλ στο Μεξικό

1990-Δεύτερος τελικός σε Μουντιάλ (Ιταλία), ήττα 1-0 στον τελικό από Γερμανία

1997-Στις 25.10 έπαιξε τον τελευταίο επίσημο αγώνα: Ρίβερ-Μπόκα 1-2

1998-Ιδρύθηκε στο Ροσάριο η «Μαραντονική» εκκλησία

2000-Κέρδισε το βραβείο της FIFA ως ο καλύτερος παίκτης του 20ού αιώνα.

Αποφάσισε να πάει στην Κούβα για να απαλλαγεί από τον εφιάλτη των ναρκωτικών

2001-Αποχαιρετισμός στο "La bombonera" από 60.000 φιλάθλους στον αγώνα εθνικής Αργεντινής με την μικτή κόσμου (6-3 με 2 γκολ του Ντιέγκο)

2004-Επείγουσα εισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω καρδιακής κρίσης

2019-Υπέγραψε στην Χιμνάσια και το καλοκαίρι ανανέωσε έως 31.12.21

2020- Στις 25.11 πέθανε λίγο μετά τα 18:00 ενώ κοιμόταν. Ο θάνατος ήταν συνέπεια «οξείας καρδιακής ανεπάρκειας που δημιούργησε πνευμονικό οίδημα».