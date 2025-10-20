ΟΦΗ: Νοκ άουτ ο Χατζηθεοδωρίδης, ανεβαίνει ο Φούντας

Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης υπέστη θλάση στους κοιλιακούς στον αγώνα με τον Παναιτωλικό και τίθεται νοκ άουτ ενόψει Ατρομήτου. Ανεβάζει στροφές ο Ταξιάρχης Φούντας.

Την πρώτη τους προπόνηση μετά την επιστροφή από το Αγρίνιο έκαναν το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο.

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με τον Παναιτωλικό, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κατοχής της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι σε μικρούς χώρους.

Ο Ταξιάρχης Φούντας συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης υπέστη θλάση στους κοιλιακούς κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναιτωλικό και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά, ενώ Μπόρχα Γκονζάλεθ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (21/10), στις 11:00.