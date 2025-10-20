Κλοπ: «Είχα απαντήσει αρνητικά το 2013 στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Αποκάλυψη από τον άλλοτε τεχνικό της Λίβερπουλ για την αρνητική απάντηση που είχε δώσει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ώστε να αναλάβει τα ηνία στη μετά Φέργκιουσον εποχή.

Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι ένας από τους πλέον επιδραστικούς προπονητές τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πρώτα με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και στη συνέχεια με τη Λίβερπουλ, ενθουσίασε εκατομμύρια οπαδούς και κατέκτησε πολλά τρόπαια. Από τον Ιανουάριο, είναι υπεύθυνος για όλες τις ομάδες του Red Bull Group, μια θέση που δεν επιβάλλει τον εξαντλητικό ρυθμό προπόνησης και αγώνων και γι' αυτό δεν σκέφτεται, προς το παρόν, να επιστρέψει στα γήπεδα.

Πάντως αποκάλυψε μια άγνωστη πτυχή στην καριέρα του, μιλώντας στο «Diary of a CEO podcast», και την αρνητική απάντηση που είχε δώσει το 2013 για να πάρει τη θέση του Σερ Αλεξ Φέργκιουσον στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Ναι είχα μιλήσει με τη Γιουνάιτεντ τότε. Η διοίκηση έψαχνε για τον αντικαταστάτη του Φεργκι και με πλησίασε, κάνοντας μάλιστα μια εντυπωσιακή πρόταση», τόνισε ο διάσημος Γερμανός τεχνικός και συμπλήρωσε:

«Ημουν νέος, είχα μια φοβερή ομάδα στη Ντόρτμουντ και η Γιουνάιτεντ μού ζήτησε να πάω στο Ολντ Τράφορντ και να έπαιρνα όποιον παίκτη ήθελα. Ηταν όμως η λάθος στιγμή. Είχα συμβόλαιο και δεν θα έφευγα τότε για καμιά ομάδα. Μίλησα αρκετές φορές με παράγοντες της Γιουνάιτεντ, αλλά κατέληξα πως δεν είναι για μένα αυτή η δουλειά, καθώς μού είπαν κάποια πράγματα που δεν μού άρεσαν».

Ο Κλοπ απάντησε αρνητικά τότε στην πρόταση των «κόκκινων διαβόλων», οι οποίοι στη συνέχεια ήρθαν σε συμφωνία με τον Ντέιβιντ Μόιες, που όμως απολύθηκε στο τέλος της σεζόν 2012/13, ενώ ο Γερμανός δύο χρόνια πήγε τελικά στην Αγγλία για ν' αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ, μένοντας στο «Ανφιλντ» για εννιά χρόνια, κατακτώντας τίτλους.