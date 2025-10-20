Φλικ για Ολυμπιακό: «Είναι μια από τις καλύτερες επιθετικά ομάδες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, αναφέρθηκε στην επιθετική τακτική του Ολυμπιακού ενόψει της αυριανής (21/10, 19:45) αναμέτρησης για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα» αναφέρθηκε στην επίθεση των Πειραιωτών και τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να είναι πολύ προσεκτική απέναντι στον Ολυμπιακό, φέρνοντας ως παράδειγμα και το παιχνίδι απέναντι στην Άρσεναλ. Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην αγωνιστική κατάσταση του Φεράν Τόρες.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

«Έχουν καλή επίθεση. Τα στατιστικά δείχνουν ότι είναι μια από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες. Απλώς κοιτάξτε τον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ, όπου είχαν πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτές τις καταστάσεις. Έχουν καλούς παίκτες και ένα πλάνο για να παίξουν, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί τους.

Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι δύσκολη και είμαι χαρούμενος που πήραμε τους τρεις βαθμούς εναντίον της Τζιρόνα. Ήταν πολύ σημαντικό και αυτό φάνηκε στην ατμόσφαιρα στην προπόνηση. Είναι καλό να το βλέπουμε αυτό. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Έχουμε μια νεανική ομάδα και το χρειάζονται.

Όταν αναλύσαμε τον αγώνα εναντίον της Τζιρόνα, μιλήσαμε για την τοποθέτηση, για τη διατήρηση της σωστής απόστασης από τον αντίπαλο και αν είσαι μακριά από αυτό, πρέπει να τρέχεις περισσότερο. Αυτό πρέπει να βελτιώσουμε: πρέπει να βρούμε καλύτερη τοποθέτηση και, από εκεί και πέρα, να πιέζουμε.

Ο Ράσφορντ μπορεί να παίξει ως κεντρικός επιθετικός, και φυσικά στο πλάι, γι' αυτό και τον υπογράψαμε. Έχει βελτιωθεί πολύ τις τελευταίες εβδομάδες, μας φέρνει πολλά θετικά και φυσικά, μπορεί να παίξει ως ''9''.»

Για τον Φεράν Τόρες ανέφερε: «Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να παίξει στο Clásico, όπως και ο Ραφίνια. Αυτό ελπίζουμε. Τελικά, όταν επέστρεψε από την εθνική ομάδα, είδαμε ότι η κατάσταση ήταν λίγο δύσκολη, όχι πολύ, αλλά πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, και το να παίξει αύριο θα αποτελούσε ρίσκο. Θα κάνουμε περισσότερες εξετάσεις την Πέμπτη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η κατάσταση έχει να κάνει με τη φροντίδα των παικτών. Είναι δύσκολο, αλλά αργότερα όλοι θα επιστρέψουν και θα έχουμε μια νέα κατάσταση».