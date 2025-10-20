Απρόοπτο με Κρίστενσεν για την Μπαρτσελόνα ενόψει Ολυμπιακού!

Νέο πρόβλημα στη Μπαρτσελόνα ενόψει του αυριανού αγώνα (21/10, 19:45) με το Ολυμπιακό, στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League!

Μετά τους επιβεβαιωμένους επτά απόντες τραυματίες (Φεράν Τόρες, Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Ντάνι Όλμο, Γκάβι, Χοάν Γκαρσία και Τερ Στέγκεν), νέο θέμα προέκυψε στη σημερινή προπόνηση, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundo Deportivo.

Ο Δανός διεθνής αμυντικός Αντρέας Κρίστενσεν παρευρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Μπαρτσελόνα όπως και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του, αλλά δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην προπόνηση λόγω ασθένειας (δυσπεψία), η οποία τον έστειλε σπίτι.

Θα χρειαστεί να περάσουν λίγες ώρες ώστε να φανεί αν μπορεί τελικά να συμμετάσχει στον αγώνα ή αν θα ενταχθεί στη μακρά λίστα των παικτών της Μπάρτσα που δεν θα αγωνιστούν.