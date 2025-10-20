Η αποστολή της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού για Βαρκελώνη

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Mπαρτσελόνα εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League την Τρίτη (21/10, 13:00).

Ο Ολυμπιακός με την προπόνηση της Κυριακής ολοκλήρωσε την εγχώρια προετοιμασία του και πλέον απομένει ακόμα μία προπόνηση η οποία θα γίνει στη Βαρκελώνη σήμερα (20/10) με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μετά το 2Χ2 κόντρα σε Πάφο και Άρσεναλ.

Ο προπονητής της Κ19 των Πειραιωτών, Γιώργος Σίμος ανακοίνωσε την αποστολή τον αγώνα με την Barcelona, η οποία απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Νικολαΐδης, Καμπαγιοβάνης, Χριστοδουλόπουλος, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Τζαμαλής, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Λάνα, Φίλης, Χάμζα, Πλις, Φράγκος, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας, Αβραμούλης.