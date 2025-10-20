Στο «πλευρό» του Βοριαζίδη (και) το Αιγάλεω: «Σε περιμένουμε πίσω στα γήπεδα πιο δυνατός από ποτέ!»

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης περνάει μία πολύ δύσκολη στιγμή στη ζωή του, με το Αιγάλεω να στέκεται στο «πλευρό» του πρώην συμπαίκτη του.

Πριν λίγες μέρες ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Άρη διαγνώστηκε με εξεργασία στα γεννητικά του όργανα, περνώντας εσπευσμένα την πόρτα του χειρουργείου.

«Σύσσωμη» η οικογένεια του Άρη στάθηκε στο πλευρό του παίκτη της, ενώ κάτι παρόμοιο έκανε σήμερα το Αιγάλεω με ανακοίνωση συμπαράστασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Μιχάλη Βοριαζίδη, ο οποίος δίνει αυτή την περίοδο τη δική του προσωπική «μάχη» με την υγεία του.

Ο Μιχάλης υπήρξε πάντα ένα παιδί με πάθος, εργατικότητα και ήθος — στοιχεία που σίγουρα θα τον βοηθήσουν και τώρα να βγει νικητής.

Όλη η οικογένεια του Αιγάλεω είναι δίπλα του, με σκέψεις, ευχές και δύναμη

Μιχάλη, κουράγιο και πίστη — σε περιμένουμε πίσω στα γήπεδα πιο δυνατός από ποτέ!»

