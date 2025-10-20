Ηρακλής: «Προκαλεί προβληματισμό η διακοπή έξι συμβολαίων στην Καβάλα, να ανοίξουν τα τηλέφωνα»

Η ΠΑΕ Ηρακλής πήρε... θέση για τα όσα συνέβησαν στην Καβάλα, μετά την «6άρα» στο Βόλο απέναντι στη Νίκη, «προτείνοντας» παρέμβαση εισαγγελέα.

Οι «Κυανόλευκοι» δεν έμειναν... αμέτοχοι σχετικά με όσα διαδραματίζονται στη Super League 2 μετά το Νίκη Βόλου - Καβάλα, «προτείνοντας» παρέμβαση εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Προβληματισμό για πολλούς λόγους έχει δημιουργήσει η άμεση διακοπή των συμβολαίων έξι ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ Καβάλας μετά από το περίεργο αποτέλεσμα που έφερε η συγκεκριμένη ΠΑΕ. Επίσης, περίεργα περιστατικά συνέβησαν στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης με την ΠΑΕ Νίκη Βόλου.

Πιστεύουμε μόνο τα επιβεβαιωμένα γεγονότα, ακούμε τις φήμες, κρατάμε τις επιφυλάξεις μας, παρακολουθούμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις και δείχνουμε εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα διασφαλίσουν την αξιοπιστία του Πρωταθλήματος, όπως, άλλωστε, πάντα πράττουν.

Το άνοιγμα των τηλεφωνικών συνομιλιών των έξι (6) παικτών [και, ενδεχομένως ( ! ) κάποιων παραγόντων] και η παρέμβαση των Εισαγγελικών αρχών είναι μία δοκιμασμένα αποτελεσματική λύση».