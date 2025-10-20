Η κίνηση Ραζβάν και παικτών του ΠΑΟΚ: «Για τον Γιαννάκη, για τον Λουκά!» (vid)

Συγκλονιστικός Ραζβάν Λουτσέσκου στο φινάλε της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, μίλησε εκ μέρους όλων, αφιερώνοντας τη νίκη στον Γιαννάκη, στη μνήμη του πατέρα του, Λουκά!

Η είδηση του θανάτου του Λουκά συγκλόνισε και βύθισε στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο Λουκάς Μήγιος, ο πατέρας του Γιαννάκη, του πιο εμβληματικού φιλάθλου του Δικεφάλου, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, έχοντας παλέψει τα τελευταία δυόμισι χρόνια με την επάρατη νόσο...

Ήταν εκεί, ήταν παντού, όπου χτυπούσε η καρδιά του ΠΑΟΚ, συνοδεύοντας το γιο του. Ένας πατέρας - σύμβολο που στάθηκε στο πλευρό του Γιαννάκη με ανιδιοτελή αγάπη, πίστη και αξιοπρέπεια, αποτελώντας παράδειγμα ανθρώπου και ΠΑΟΚτσή.

Η απώλειά του συγκλόνισε την ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές και ο Ρουμάνος τεχνικός το έζησαν έντονα, ένιωσαν την ανάγκη να σταθούν δίπλα στον Γιαννάκη και να δώσουν το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης. Έτσι, όπως αποκάλυψε ο Λουτσέσκου μετά το ματς, αυτό το παιχνίδι θα παιζόταν «για τον Γιαννάκη και στη μνήμη του Λουκά».

«Η νίκη είναι για τον Γιαννάκη, στη μνήμη του πατέρα του», είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ με φανερή συγκίνηση, εκφράζοντας όλους όσοι βρίσκονται μέσα στα αποδυτήρια του Δικεφάλου.