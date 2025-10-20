Ο Μάικλ Όουεν «μίλησε» για νίκη της Λίβερπουλ, αλλά… σίγησε στο γκολ του Μαγκουάιρ (vid)

Ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός, που έχει φορέσει τη φανέλα και των δύο ομάδων, εμφανίστηκε βέβαιος για τη νίκη της Λίβερπουλ αμέσως μετά την ισοφάριση σε 1-1, προβλέποντας ότι η ομάδα του Άρνε Σλοτ θα ολοκληρώσει την ανατροπή.
Ωστόσο, ο Χάρι Μαγκουάιρ είχε διαφορετική άποψη: με το γκολ του για το 1-2 «πάγωσε» τον Όουεν, ο οποίος έμεινε άφωνος μπροστά στην ανατροπή της πρόβλεψής του.
Το video της Premier League κατέγραψε όλο το σκηνικό — από τη σιγουριά του Όουεν ως την… σιωπή του μετά το γκολ του Άγγλου αμυντικού.
Enjoy the drama from start to finish in @ManUtd's win at Anfield with Michael Owen and Michael Carrick 👀 pic.twitter.com/7hlNAUSWKX— Premier League (@premierleague) October 20, 2025