Ο Μάικλ Όουεν «μίλησε» για νίκη της Λίβερπουλ, αλλά… σίγησε στο γκολ του Μαγκουάιρ (vid)

Η Premier League δημοσίευσε ένα απολαυστικό VIDEO από τη ζωντανή αντίδραση του Μάικλ Όουεν κατά τη διάρκεια του ντέρμπι Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το οποίο παρακολούθησε παρέα με τον Μάικλ Κάρικ.

Ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός, που έχει φορέσει τη φανέλα και των δύο ομάδων, εμφανίστηκε βέβαιος για τη νίκη της Λίβερπουλ αμέσως μετά την ισοφάριση σε 1-1, προβλέποντας ότι η ομάδα του Άρνε Σλοτ θα ολοκληρώσει την ανατροπή.

Ωστόσο, ο Χάρι Μαγκουάιρ είχε διαφορετική άποψη: με το γκολ του για το 1-2 «πάγωσε» τον Όουεν, ο οποίος έμεινε άφωνος μπροστά στην ανατροπή της πρόβλεψής του.

Το video της Premier League κατέγραψε όλο το σκηνικό — από τη σιγουριά του Όουεν ως την… σιωπή του μετά το γκολ του Άγγλου αμυντικού.