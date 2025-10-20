Ρεσιτάλ Λουτσέσκου: Με «στρατιώτες» Λόβρεν - Κεντζιόρα και Τσιφτσή!

Το (νέο) έργο τέχνης του Γιάννη Κωνσταντέλια «επισκίασε» δικαιολογημένα κάθε προσπάθεια, κάθε ενέργεια αλλά η αλήθεια είναι πως ο ΠΑΟΚ είχε πολλούς πρωταγωνιστές σε μία βραδιά υπεροχής που του έδωσε ένα σημαντικό τρίποντο.

Πέρσι, δεν κέρδισε ντέρμπι στη διάρκεια της κανονικής σεζόν και φέτος μετράει το 2/2 σε μία ιδανική εκκίνηση, με πρώτο «θύμα» τον Ολυμπιακό και έπειτα την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ πέρασε επιβλητικά από την OPAP Arena (0-2), στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Το πλάνο του Ραζβάν Λουτσέσκου, κινούμενος με τη μπάλα κάτω απέναντι σε έναν αντίπαλο που στηρίχθηκε περισσότερο στη μετάβαση και βασίστηκε σε απειλές από τα στημένα, εξελίχθηκε σε μία ανεπανάληπτη παράσταση.

Και επειδή... εν αρχή ην η άμυνα, ο Τσιφτσής έδωσε βροντερό «παρών» στη Νέα Φιλαδέλφεια, παίρνοντας για πρώτη φορά φέτος γάντια βασικού, απόντος του Γίρι Παβλένκα. Στο διάστημα που η Ένωση έψαχνε για απαντήσεις, μετά τη δυνατή εκκίνηση του ΠΑΟΚ στο ματς, ο Έλληνας κίπερ ήταν εκεί, καταγράφοντας μεγάλες στιγμές και καίριες επεμβάσεις.

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης, η ΑΕΚ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί μία στατική φάση με την εκτέλεση κόρνερ του Μάριν, ωστόσο, η δυνατή κεφαλιά του Βίντα βρήκε σε ετοιμότητα τον πορτιέρε του ΠΑΟΚ. Ο Τσιφτσής απογειώθηκε και έδιωξε τη μπάλα με το δεξί χέρι, αποσοβώντας τον κίνδυνο για την ομάδα του. Ήταν η στιγμή που «ζεστάθηκε» και συστήθηκε στην ΑΕΚ και στον κόσμο της...

Ακολούθησε το εξαιρετικό «διάβασμα» της φάσης με τον Γιόβιτς, όταν ο Σέρβος με τον Κουτέσα έβγαλαν γρήγορα τους γηπεδούχους στην μετάβαση, ο Γιόβιτς έφυγε πλάγια αριστερά, πλάσαρε, αλλά ο Τσιφτσής ήταν και πάλι εκεί... Σπουδαία επέμβαση από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και στο 28', στη διπλή ευκαιρία της ΑΕΚ με τον Κοϊτά, με τον Έλληνα κίπερ να διώχνει χαμηλά σε πρώτο χρόνο. Στιγμές που δεν προκάλεσαν πανικό στους Θεσσαλονικείς, βγάζοντας μία ηρεμία στο παιχνίδι του.

«Όλοι έκαναν τη δουλειά τους και ο Τσιφτσής. Είναι ένας τερματοφύλακας που βοήθησε τα μέγιστα και με την απόκρουση αλλά και με την ηρεμία που είχε με τα πόδια του. Αλλά θα πρέπει να αναφερθώ σε όλους τους παίκτες για την αποφασιστικότητα που έδειξαν«», είπε χαρακτηριστικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του αγώνα.

Και είχε απόλυτο δίκιο καθώς η στατιστική υπηρεσία καταγράφει και ένα δίδυμο... βράχων μπροστά από τον Τσιφτσή, με τους Κεντζιόρα και Λόβρεν να παίρνουν σκυτάλη, μεταμορφώνοντας κάθε απειλή σε τίποτα.

Ο Κεντζιόρα πραγματοποίησε μία ακόμη γεμάτη εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Κέρδισε 8 στις 11 μονομαχίες (5/7 στον αέρα, 3/4 χαμηλά), έκανε 2 τάκλιν και 6 απομακρύνσεις, δείχνοντας καθαρό μυαλό και σωστό timing σε κάθε φάση. Κάλυψε χώρους, στήριξε τον άξονα και «έσβησε» κάθε προσπάθεια διάσπασης της ΑΕΚ από δεξιά.

Στο πλευρό του, ο Λόβρεν ήταν ο απόλυτος ηγέτης της άμυνας. Κατέγραψε 1 κλέψιμο, 2 απομακρύνσεις, 1 κόψιμο σουτ και 5 ανακτήσεις μπάλας, ενώ κέρδισε 3 από τις 6 μονομαχίες του. Με τις σωστές τοποθετήσεις και την εμπειρία του, κράτησε την άμυνα του ΠΑΟΚ ενωμένη, διάβασε κάθε κίνηση των επιθετικών της ΑΕΚ και δεν άφησε κανένα περιθώριο δράσης μέσα στην περιοχή.

Από το 55’ κι έπειτα, όταν ο Νίκολιτς πέρασε δεύτερο φορ και έριξε όλο το βάρος στην πίεση, ο Λουτσέσκου απάντησε με ψυχραιμία και πλάνο. Έριξε πιο χαμηλά τις γραμμές και έδωσε εντολή για κοντινές αποστάσεις στα στόπερ και στα χαφ. Ο ΠΑΟΚ «σμίκρυνε» το γήπεδο, υποχρέωσε την ΑΕΚ σε σέντρες και… έστησε την απόλυτη παγίδα. Κάθε σέντρα κατέληγε σε κεφαλιά του Λόβρεν ή καθαρή απομάκρυνση του Κεντζιόρα, κάθε δεύτερη μπάλα σε πόδια ασπρόμαυρα.

Όταν μπροστά «κεντούσε» με τον Κωνσταντέλια, πίσω έδινε μαθήματα οργάνωσης, ψυχραιμίας και προπονητικής τακτικής. Ήταν μία βραδιά ρεσιτάλ του Ραζβάν Λουτσέσκου, μία βραδιά όλων των παικτών του ΠΑΟΚ...