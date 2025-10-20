Θέμα προσωπικότητας από το γήπεδο μέχρι τα γραφεία

Ματς που δε χάνεται και ήρθε ισοπαλία γιατί όποιος γουστάρει κάνει ό,τι θέλει απέναντι στον Παναθηναϊκό, χωρίς να αισθάνεται πως αδικεί κάποιον, ενώ και στο χορτάρι ακόμη κι όταν παίζει καλά η ομάδα «ντρέπεται» να νικήσει. Γράφει ο Λ.Μπακολιάς.

Άλλο ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός δε νικά. Άλλο ένα παιχνίδι που η διαιτησία είναι ξεκάθαρα εναντίον του σε φάσεις που καθορίζουν αποτέλεσμα κι όχι απλά τη ροή της αναμέτρησης. Άλλο ένα παιχνίδι που η ομάδα δεν κατάφερε να «κλειδώσει» τη νίκη και ήρθε ισόπαλη 1-1 με αντίπαλο που δεν είχε μεγάλη ευκαιρία.

Απ’ όποια γωνία κι αν το εξετάσει κανείς, το πρόβλημα είναι του Παναθηναϊκού. Αφορά την έλλειψη προσωπικότητας σε κάθε τομέα του κλαμπ. Από τη διοίκηση μέχρι τον αγωνιστικό χώρο. Με διαρκή πισωγυρίσματα, τα οποία έρχονται καρμπόν με τις προηγούμενες γκέλες. Έτσι κανείς δεν μπορεί να κυνηγήσει το παραμικρό.

Πώς θα διεκδικηθεί ένα πρωτάθλημα στο οποίο όταν έρχεται η στιγμή να σηκώσεις κεφάλι, σου καθορίζουν την τύχη. Πώς θα διεκδικηθεί ένα πρωτάθλημα, όταν η ομάδα συνεχίζει έχει κάνει μονιμότητα το να πετά τους κόπους της στην τελική ευθεία των αγώνων.

Η διαφορά είναι στο -8 κι αν έρθει νίκη με τον ΟΦΗ στο -5. Πάλι καλά να λέμε με τα αποτελέσματα και τις «αυτοκτονίες». Πάλι καλά που τα «χειρουργεία» δεν στοίχισαν στον απόλυτο βαθμό, καθώς αυτό του Αγρινίου αποφεύχθηκε με το γκολ του Γερεμέγεφ στο τέλος.

Ο Γερμανός διαιτητής είναι υψηλού επιπέδου βέβαια. Οπότε δεν άφησε τον Σουηδό ούτε κοντρόλ να κάνει. Είδε τον Ρόουζ να κάνει κίνηση πάλης, το ματς συνεχίστηκε, η κατάληξη ήταν στην επόμενη επίθεση ο Άρης να σκοράρει. Εξέτασε κι ο VAR την φάση, τόσο για πιθανό επιθετικό φάουλ πάνω στον Τσέριν, θέλουμε να πιστεύουμε και για το πέναλτι του Ρόουζ πάνω στον Γερεμέγεφ. Δεν υποδείχθηκε ποτέ. Ξαφνικά λοιπόν, το 0-1 και πέναλτι Παναθηναϊκός, έγινε 1-1. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να συνιστά αλλοίωση αποτελέσματος;

Παντού είναι θέμα προσωπικότητας. Αυτή που δε δείχνει να έχει ο Παναθηναϊκός. Διοικητικά δεν σέβεται κανείς το Τριφύλλι, η δύναμη που έχει ένα τέτοιο μέγεθος αθλητικό, πάει χαμένη. Δεν την υπολογίζει κανείς, θεωρούν πως θα «σφάζουν» και όλα καλά η ζωή συνεχίζεται.

Κανείς δεν είπε το παραμικρό έστω. Να βγει μια κάποια αντίδραση. Κι αφού δεν έγινε αυτό, είδαμε και την έλλειψη προσωπικότητας στην ίδια την ομάδα. Προηγήθηκε στο 3ο λεπτό. Η έδρα δε θύμισε σε τίποτα προηγούμενα χρόνια σε εκτός ματς με Άρη. Η ομάδα του Χιμένεθ ουσιαστικά δεν έκανε φάση. Η καλύτερή της ήταν το γκολ, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι εύκολη επέμβαση του Ντραγκόφσκι. Ο Πολωνός δέχτηκε το γκολ βλέποντας την μπάλα να του φεύγει και να περνά κάτω απ’ το σώμα του.

Παντού ο οργανισμός έχει τεράστια ανάγκη ανθρώπους η προσωπικότητα των οποίων θα αλλάξει τα δεδομένα. Διοικητικά δεν υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός στο μέγεθος του Παναθηναϊκού. Αγωνιστικά κανείς δεν «φοβάται» πως θα χάσει απ’ τους «πράσινους». Όλοι ελπίζουν πως στο τέλος κάτι θα πάρουν, με όποιο τρόπο κι αν γίνει αυτό.

Το χειρότερο είναι πως η συγκεκριμένη νοοτροπία έχει περάσει για τα καλά και στον Παναθηναϊκό. Οι δύο νίκες στο γκολ, η μία ήρθε στο τέλος. Με Λεβαδειακό στο τέλος ισοφάριση, με Κηφισιά ήττα στο τέλος, με Ολυμπιακό ισοφάριση στο τέλος, με Γκόου Αχέντ Ιγκλς ανατροπή απ’ το πουθενά, με τον Άρη έγινε αυτό που έγινε.

Ηγετικές προσωπικότητες παντού. Μόνο ο Μπενίτεθ δεν αρκεί. Ούτε ο Μπαλντίνι σε συμβουλευτικό ρόλο. Πρωτίστως πρέπει να υπάρξει επιτέλους η δυναμική που θα συμβαδίζει με τη δυναμική που επιβάλλεται να έχει ο Παναθηναϊκός.

Κι εδώ ερχόμαστε στην ουσία των λαθών. Θα ενισχυθεί το ρόστερ που δεν ενισχύθηκε όσο έπρεπε το καλοκαίρι, θα έρθουν στελέχη που δεν ήρθαν το καλοκαίρι, θα έρθει η προσωπικότητα στον πάγκο, που έπρεπε να έχει πάρει τη θέση του Βιτόρια με το που τελείωσε η περασμένη σεζόν.

Αφέθηκε η σεζόν να αρχίσει, προχώρησε, παραδόθηκαν οι περισσότερες ελπίδες για πρωτάθλημα μιας ακόμη σεζόν και τώρα που έκλεισαν δύο καλές μεταγραφές – ειδικά του Τετέι – συμφωνήθηκε ο Μπενίτεθ και ξαφνικά εμφανίστηκε ένας Τσβάιερ να ορίσει το τι έγινε στο ματς με τον Άρη.

