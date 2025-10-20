Σερβία: Ο Μιλόγεβιτς κοντά στην Εθνική Σερβίας - ο Ριέρα πλησιάζει στον Ερυθρό Αστέρα!

Ραγδαίες εξελίξεις στο σερβικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς φέρεται έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Σερβίας, ενώ ο Άλμπερτ Ριέρα προβάλλει ως ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στη Σερβία, η ομοσπονδία έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον Βλάνταν Μιλόγεβιτς, ο οποίος βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να καθοδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του. Παρά τις φήμες, ο ίδιος προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους στις δηλώσεις του.



«Είμαι προπονητής του Ερυθρού Αστέρα και έχω συμβόλαιο με την ομάδα. Από την άλλη πλευρά, είναι τεράστια τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα στους υποψήφιους. Κάθε προπονητής ονειρεύεται κάποτε να καθοδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του. Αυτή τη στιγμή, όμως, παραμένω αφοσιωμένος στον Ερυθρό Αστέρα», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του.

Την ίδια στιγμή, τα σερβικά Μέσα αποκάλυψαν ότι στις κερκίδες του «Μαρακανά», κατά τη διάρκεια της ευρείας νίκης του Ερυθρού Αστέρα επί της Νόβι Μπέογκραντ με 6-1, βρέθηκε ο Άλμπερτ Ριέρα.



Ο Ισπανός τεχνικός της Τσέλιε θεωρείται η πρώτη επιλογή της ομάδας του Βελιγραδίου για να διαδεχθεί τον Μιλόγεβιτς, εφόσον αυτός αναλάβει τη Σερβία.