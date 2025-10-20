ΠΑΟΚ Β: Παρελθόν ο Καραγεωργίου - Στη θέση του ο Πονζ

Άμεσες εξελίξεις στον ΠΑΟΚ Β μετά το κακό ξεκίνημα - Παρελθόν ο Καραγεωργίου, στη θέση του ο Ντάνι Πονζ

Ο έμπειρος τεχνικός πλήρωσε το κακό ξεκίνημα του Δικεφάλου, ο οποίος μετράει ρεκόρ 1-1-4 και μόλις 4 βαθμούς μετά από 6 αγωνιστικές, όντας στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Στη θέση του αναλαμβάνει ο Ντάνι Πονζ, ο οποίος θα διατηρήσει την εποπτεία και την καθοδήγηση του τμήματος ατομικής βελτίωσης, το οποίο «δημιουργήθηκε» το καλοκαίρι.

Το επίσημο ντεμπούτο του Ισπανού προπονητή θα πραγματοποιηθεί κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολη στο γήπεδο της Καλαμαριάς το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Νίκο Καραγεωργίου, τον οποίο ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του στην καθοδήγηση του ΠΑΟΚ Β.

Προπονητής της Β ομάδας μας αναλαμβάνει πλέον ο Ντάνι Πονζ, στον οποίο ευχόμαστε καλή αρχή στα νέα του καθήκοντα».