Αντρίγια στο SDNA: «Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, δεν τα παρατάει ποτέ!»

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε ένα μεγάλο «διπλό» στην OPAP Arena, επικρατώντας κατά κράτος της ΑΕΚ με 0-2, σε ένα ματς απόλυτης υπεροχής, με έναν από τους πρωταγωνιστές της βραδιάς να ανοίγει τα χαρτιά του στο SDNA - Όλα όσα δήλωσε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς!

Ήταν ίσως η καλύτερη εμφάνιση του ΠΑΟΚ σαν σύνολο και δεδομένα για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις, φώναξε παρών και αποδείχθηκε «κομβικός» στην εξέλιξη του ματς, «ξεκλειδώνοντας» το ματς με την πάρε - βάλε πάσα στον Μπάμπα για το πρώτο γκολ. Χάρη στην πίεση πάνω στον Μουκουντί, οδήγησε τον στόπερ της Ένωσης σε ολέθριο λάθος που εκμεταλλεύτηκε και «ξεδίπλωσε» σε ένα έργο τέχνης ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

«Δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη φετινή μου εμφάνιση, αυτό αφήνω να το κρίνετε εσείς. Εγώ ξέρω ότι είναι η δουλειά μου να βγαίνω στον αγωνιστικό χώρο σε κάθε ματς και να δίνω το 100% του εαυτού μου. Ξέρω ότι κάποιες φορές δεν θα μου βγαίνουν όλα στο γήπεδο, αλλά σε επίπεδο προσφοράς αυτό που κάνω σε κάθε αγώνα είναι να δίνω το 100% για την ομάδα. Αυτό έκανα και στον αγώνα με την ΑΕΚ. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ! Έτσι πρέπει να παίζουμε σε κάθε αναμέτρηση, ανεξαρτήτως αντιπάλου και γηπέδου. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση απ' όλους μας και πήραμε μια δίκαιη νίκη», ανέφερε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, μιλώντας στο SDNA.

Ο ΠΑΟΚ είχε τη μπάλα στα πόδια του και όριζε το τέμπο του αγώνα, κινούμενος ορθολογικά καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ποια ήταν όμως τα στοιχεία που μέτρησαν περισσότερο στη νίκη των ασπρόμαυρων;

«Όλα έπαιξαν τον ρόλο τους. Το πάθος που βγάλαμε στο γήπεδο, η ενέργεια που είχαμε και η αυτοθυσία που έδειξαν όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος. Έπρεπε να δείξουμε ένα συμπαγές πρόσωπο, να είμαστε θετικοί και να τρέξουμε ο ένας για τον άλλον. Αυτή η ομάδα έχει αυτό τον χαρακτήρα, να μην τα παρατάει ποτέ. Στο τέλος... αφού τα κάναμε όλα αυτά και είχαμε αυτή την εμφάνιση έχουμε το δικαίωμα να είμαστε χαρούμενοι για αυτή την μεγάλη νίκη. Είχαμε μια θετική αύρα στον αγωνιστικό χώρο, παλέψαμε ομαδικά αλλά και ο καθένας μόνος του. Είναι τα στοιχεία που πρέπει να έχουμε σε κάθε αγώνα για να είμαστε γενικότερα... χαρούμενοι και στο τέλος της σεζόν».

Προερχόμενος από μία εξαιρετική δύσκολη περίοδο, ο Δικέφαλος του Βορρά έκλεισε τη διακοπή με νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και μπήκε... φορτσάτος στην επανέναρξη, «καθαρίζοντας» και την ΑΕΚ. Το ποδόσφαιρο δείχνει να επιστρέφει στον Ραζβάν Λουτσέσκου και τα παιδιά του, χρωστούμενα, και όπως υποστηρίζει ο εκ των αρχηγών του Δικεφάλου:

«Ναι ισχύει, το ποδόσφαιρο μας στέρησε βαθμούς στα προηγούμενα παιχνίδια που ήμασταν καλύτεροι από τους αντιπάλους μας. Όπως είπα και πριν αξίζαμε αυτή την μεγάλη νίκη, αξίζαμε αυτή την μεγάλη χαρά και για εμάς αλλά και να την δώσουμε στον κόσμο μας. Θέλαμε τη νίκη μετά από αυτή με τον Ολυμπιακό πριν την διακοπή για να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο την δική μας ψυχολογία. Γνωρίζουμε όλοι μας πόσο έχουμε δουλέψει και τώρα... επιστρέφει όλο αυτό που έχουμε κάνει από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να βελτιωνόμαστε και να παρουσιαζόμαστε καλύτεροι από εδώ και πέρα. Με την ΑΕΚ και αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ καλοί και επιθετικά δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι ανεξαρτήτως αντιπάλου και να παραμείνουμε με αυτή την θετική αύρα που δείξαμε σε αυτό το ντέρμπι».