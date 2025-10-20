Ντάνι Γκαρθία: «Ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ»

Ο Ντάνι Γκαρθία άνοιξε την καρδιά του στην El Mundo Deportivo ενόψει της αναμέτρησης για τη League Phase του Champions League ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα–Ολυμπιακός, μιλώντας για τη ζωή του στην Ελλάδα, τη συνεργασία του με τον Μεντιλίμπαρ, αλλά και το πώς βλέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Βάσκος χαφ, απόλυτα ευτυχισμένος στον Πειραιά, αναφέρθηκε στη μεταγραφή του, στον ρόλο των Βαλβέρδε και Μεντιλίμπαρ στην απόφασή του, αλλά και στην καθημερινότητά του στην Αθήνα.



Παράλληλα, εξήγησε πως δεν βιώνει έντονα την αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό, ενώ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον προπονητή του, τον οποίο χαρακτήρισε «θρύλο του Ολυμπιακού».



Για την εμπειρία του στην Ελλάδα



«Υπέγραψα για έναν χρόνο και ανανέωσα για άλλον έναν. Έχω συναντήσει επίπεδο καλύτερο απ’ ό,τι περίμενα — και φέτος το πρωτάθλημα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Οι μικρότερες ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά και γενικά είναι μια χώρα όπου ζεις πολύ όμορφα και όπου ο αθλητισμός έχει ιδιαίτερη σημασία».

Για τον κόσμο και την καθημερινότητά του



«Εδώ η τεράστια πλειονότητα υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, οπότε με αναγνωρίζουν πιο εύκολα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με σταματούν συνέχεια. Ζούμε στη Γλυφάδα, στην παραλία, περίπου 13 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Προπονούμαστε κοντά στον Πειραιά».

Για την αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό

«Όχι ιδιαίτερα. Αυτό λέγεται, αλλά στην πραγματικότητα όταν βρίσκεσαι εδώ, ακόμα και οι φίλοι του Παναθηναϊκού σε χαιρετούν στον δρόμο. Η αντιπαλότητα περιορίζεται κυρίως μέσα στο γήπεδο και στις εξέδρες».

Για την πίεση και τις φιλοδοξίες



«Είμαστε η πιο μεγάλη ομάδα της Ελλάδας και έχουμε την υποχρέωση να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Όταν έρχεσαι στον Ολυμπιακό, ξέρεις την πίεση που θα έχεις, όμως δεν διαφέρει πολύ απ’ αυτή που ένιωθα στο Μπιλμπάο. Πέρυσι όλα πήγαν εξαιρετικά και ελπίζουμε να το επαναλάβουμε, γιατί διαθέτουμε ομάδα που μπορεί να το πετύχει».

Για το πώς προέκυψε η πρόταση



«Με κάλεσε ο κ. Μεντιλίμπαρ και τον πήρα κι εγώ. Ήθελα μια εμπειρία στο εξωτερικό με την οικογένειά μου, και δεν ήμουν σίγουρος αν η Αθλέτικ ήθελε να συνεχίσει μαζί μου. Οι διαπραγματεύσεις τραβούσαν και από τις δύο πλευρές, οπότε πήρα τη σωστή απόφαση να έρθω στην Αθήνα».

Για τη συζήτηση με τον Ερνέστο Βαλβέρδε

«Ναι, είχαμε μια συζήτηση. Μου είπε να σκεφτώ το μέλλον μου και μου μίλησε και για το τι σημαίνει ο Ολυμπιακός. Είχα συνομιλία και με τον "Μέντι" και το επιτελείο του για το τι θα συναντούσα εδώ. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος, με εξαιρετικές εγκαταστάσεις, και η ζωή στην Αθήνα είναι υπέροχη εμπειρία. Αν έπρεπε να διαλέξω άλλο μέρος πέρα από το Μπιλμπάο για να ζήσω, μάλλον θα ήταν εδώ. Είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι κι εγώ, και η γυναίκα μου, και η κόρη μας».

Για τη γλώσσα και την επικοινωνία



«Η πλειονότητα του κόσμου μιλά αγγλικά, ακόμα και στον δρόμο, και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ να βελτιωθώ. Στην Ισπανία δεν έχουμε τόσο υψηλό επίπεδο στα αγγλικά όσο σε άλλες χώρες. Ο κόουτς μάς μιλάει στα ισπανικά. Έχει μεταφραστή, αλλά οι περισσότεροι παίκτες τον καταλαβαίνουν πάνω-κάτω. Υπάρχουν αρκετοί Πορτογάλοι, Αργεντινοί και Βραζιλιάνοι που μιλούν ισπανικά, και οι υπόλοιποι καταλαβαίνουν εύκολα τι θέλει να πει. Δεν υπάρχει πρόβλημα».

Για τον Μεντιλίμπαρ

«Είναι ήδη θρύλος εδώ. Τόσο εκείνος όσο και ο Βαλβέρδε έχουν γράψει ιστορία εδώ. Και ως άνθρωποι, έχουν κερδίσει τον κόσμο με τον τρόπο που είναι και που επικοινωνούν. Μου το λένε συνεχώς οι φίλαθλοι».

Για τη συνεργασία τους



«Είναι η πέμπτη χρονιά που συνεργάζομαι μαζί του, μετά τα τρία χρόνια στην Έιμπαρ. Οι απαιτήσεις του είναι τεράστιες. Οι παίκτες το ξέρουν — στη μιάμιση ώρα της προπόνησης πρέπει να τα δίνουμε όλα, γιατί αυτό του αρέσει. Θέλει προπονήσεις με ρυθμό και ένταση, γιατί πιστεύουμε ότι ο τρόπος που δουλεύουμε μέσα στην εβδομάδα φαίνεται στο γήπεδο το Σαββατοκύριακο».

Για τη φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ



«Όσοι είναι από τη Βαρκελώνη ξέρουν τι αρέσει στον Μεντιλίμπαρ: πίεση ψηλά, γρήγορη μετάβαση στην επίθεση, δημιουργία φάσεων το συντομότερο δυνατό, παιχνίδι τόσο από τον άξονα όσο και από τα άκρα. Πάνω απ’ όλα, θέλει η ομάδα να έχει ένταση και να είναι επιθετική».

Για τις ομοιότητες με το ματς κόντρα στην Άρσεναλ



«Δύσκολο να πω. Η Άρσεναλ κάνει πολύ γρήγορες μεταβάσεις, η Μπαρτσελόνα όχι τόσο. Θα είναι εξίσου δύσκολο ματς, γιατί ο Μπάρτσα έχει παίκτες εξαιρετικής ποιότητας.

Φαίνεται η επιρροή του Φλικ και είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Στο ματς με τη Νιούκαστλ είχαν δύσκολες στιγμές, αλλά αντέδρασαν και επέβαλαν το παιχνίδι τους. Όταν το κάνουν αυτό, είναι δύσκολο να τους σταματήσεις.



Για τον Ίνιγκο Μαρτίνεθ



«Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, έχουμε περάσει και καλοκαίρια μαζί. Είναι φυσιολογικό να τους λείπει, γιατί παρότι ο Μπάρτσα έχει καλούς στόπερ, η ανταγωνιστικότητα και η επιθετικότητα του Ίνιγκο δύσκολα βρίσκονται αλλού. Όμως ο Μπάρτσα έχει παίκτες κορυφαίου επιπέδου και θα τα καταφέρει».

Για τους παίκτες που ξεχώρισε



«Όλοι θα πουν Μέσι, αλλά για μένα ο Μπουσκέτς έκανε τη μεγαλύτερη διαφορά στον έλεγχο του ρυθμού και στο πρέσινγκ. Ήταν πάντα τιμή να παίζεις εναντίον του, και τον σέβομαι πολύ για τη συμπεριφορά του απέναντι σε όλους. Έκανε απίστευτη καριέρα και άφησε τεράστιο αποτύπωμα σε όλους τους μέσους και γενικά στο ποδόσφαιρο».



Για τον Ντε Γιονγκ

«Ο τρόπος που κρατά την μπάλα, αλλάζει ρυθμό και παίζει, δείχνει παίκτη πολύ υψηλού επιπέδου. Δεν είχε πολλή συνέχεια λόγω τραυματισμών, αλλά τώρα βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα».



Για τον ποιον παίκτη δεν θα ήθελε να αντιμετωπίσε στο ματς με την Μπαρτσελόνα

«Τον Πέδρι — είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους κορυφαίους μέσους στον κόσμο».

Για τα ποδοσφαιρικά του πρότυπα

«Ως Βάσκος, πάντα μου άρεσε ο Τσάμπι Αλόνσο, και επίσης ο Στίβεν Τζέραρντ. Εκείνη την εποχή έβλεπα όλους τους αγώνες της Λίβερπουλ».