Ντέμιαν Τσεκένης: Ο ελληνικής καταγωγής φορ το πρώτο χατ-τρικ στο πρωτάθλημα Αυστραλίας (vid)

Ο 24χρονος Ελληνοαυστραλός στράικερ Ντέμιαν Τσεκένης πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ στο πρωτάθλημα Αυστραλίας (Australian Championship) στην τρέχουσα σεζόν. Η μεταγραφή στην Σέντραλ Κόουστ Μάρινερες, η βαριά τιμωρία λόγω ντόπινγκ και η μεγάλη επιστροφή!

Ο Ντέμιαν Τσεκένης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην 2η αγωνιστική της πρωταθλήματος Αυστραλίας (Australian Championship) πετυχαίνοντας χατ-τρικ στη νίκη της ομάδας του με 4-0 επί της Σάουθ Χόμπαρτ.



Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τσεκένης πριν από από τέσσερα χρόνια είχε αγωνιστεί στην A-League με τη φανέλα των Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς, όμως στη συνέχεια βρέθηκε ντοπέ με συνέπεια να του επιβληθεί βαριά τιμωρία, η οποία διήρκεσε για δύο χρόνια και εννέα μήνες!



Ο Ελληνοαυστραλός επιθετικός επανήλθε στην ενεργό δράση τον περασμένο Ιανουάριο συνεχίζοντας την καριέρα του στην Μαρκόνι Στάλιονς, όπου προπονητής είναι ο πατέρας του, Πέτερ Τσεκένης.



Δείτε το χατ-τρικ τοτ Ντέμιαν Τσεκένη κόντρα στη Σάουθ Χόμπαρτ...