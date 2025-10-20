Νέο ξεκίνημα για τη Σουηδία: Ο Πότερ στο «τιμόνι» της Εθνικής ομάδας

Η Σουηδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Γκρέιαμ Πότερ ως νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.

Ο 49χρονος Άγγλος προπονητής επιστρέφει στη δράση μετά τη θητεία του σε Μπράιτον και Τσέλσι, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του εθνική ομάδα.

Σύμφωνα με τη SvFF, ο Πότερ θα καθοδηγήσει τη Σουηδία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης, το συμβόλαιό του θα παραταθεί αυτόματα έως τη λήξη της διοργάνωσης το καλοκαίρι του ίδιου έτους.

«Αισθάνομαι βαθιά τιμή και μεγάλη έμπνευση που αναλαμβάνω αυτή τη θέση. Η Σουηδία διαθέτει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Στόχος μου είναι να δημιουργήσω το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να αποδώσουμε στο μέγιστο και να επιστρέψουμε σε ένα Μουντιάλ», δήλωσε ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Σάιμον Όστρεμ, υπογράμμισε πως η επιλογή του Πότερ αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία για επιστροφή της Σουηδίας στις μεγάλες διοργανώσεις: «Θέλουμε να είμαστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Πότερ διαθέτει εμπειρία, ηγετικές ικανότητες και τη σωστή νοοτροπία για να μας οδηγήσει εκεί».

Την ίδια γραμμή ακολούθησε και ο τεχνικός διευθυντής, Κιμ Κάλστρομ: «Πρόκειται για έναν προπονητή που ξέρει πώς να εμπνέει τους παίκτες του και να χτίζει δυνατές ομάδες. Είμαστε πεπεισμένοι πως είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή την πρόκληση».

Η νέα σελίδα του σουηδικού ποδοσφαίρου ξεκινά, λοιπόν, με την υπογραφή του Γκρέιαμ Πότερ και το βλέμμα στραμμένο στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026.