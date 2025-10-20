Νότιγχαμ: Φαβορί ο Σον Ντάις για να διαδεχθεί τον Ποστέκογλου  

Ο Σον Ντάις φέρεται ως ο επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

Με την περίπτωση του Ρομπέρτο Μαντσίνι να έχει ατονήσει και τον Μάρκο Σίλβα να παραμένει στη Φούλαμ, ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν αναφέρει ότι ο Σον Ντάις βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην pole position για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Ο ρεπόρτερ του The Athletic σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter ότι ο 54χρονος πρώην τεχνικός των Γουότφορντ, Μπέρνλι και Έβερτον αποτελεί προς το παρόν το πρώτο φαβορί για τον πάγκο της Φόρεστ.

Ο Ντάις παραμένει χωρίς ομάδα από τον Ιανουάριο του 2025, όταν και αποχώρησε από την Έβερτον.