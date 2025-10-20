Νότιγχαμ: Φαβορί ο Σον Ντάις για να διαδεχθεί τον Ποστέκογλου  

Με την περίπτωση του Ρομπέρτο Μαντσίνι να έχει ατονήσει και τον Μάρκο Σίλβα να παραμένει στη Φούλαμ, ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν αναφέρει ότι ο Σον Ντάις βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην pole position για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Άγγελο Ποστέκογλου.
Ο ρεπόρτερ του The Athletic σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter ότι ο 54χρονος πρώην τεχνικός των Γουότφορντ, Μπέρνλι και Έβερτον αποτελεί προς το παρόν το πρώτο φαβορί για τον πάγκο της Φόρεστ.
Ο Ντάις παραμένει χωρίς ομάδα από τον Ιανουάριο του 2025, όταν και αποχώρησε από την Έβερτον.