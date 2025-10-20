Ιστορικός θρίαμβος: Το Μαρόκο κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20! (vid)

Το Μαρόκο έγραψε ιστορία, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20, ύστερα από τη νίκη του με 2-0 επί της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στη Χιλή.

Η εθνική Ελπίδων του Μαρόκου ολοκλήρωσε μια ονειρική πορεία και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία πρόοδο που γνωρίζει το ποδόσφαιρο της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού ήταν ο Γιασίρ Ζαμπίρι, άσος της Φαμαλικάο, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης, το πρώτο με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 12ο λεπτό και το δεύτερο στο 29ο. Παρά την κατοχή που διατήρησε η Αργεντινή (περίπου 75%), δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά, ενώ το Μαρόκο έδειχνε πιο κοντά σε ένα τρίτο τέρμα.

Με αυτή τη σπουδαία επιτυχία, το Μαρόκο έγινε η δεύτερη αφρικανική ομάδα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 που κατακτά τον τίτλο, μετά τη Γκάνα, η οποία είχε στεφθεί πρωταθλήτρια κόσμου το 2009.

