ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Aρχοντική εμφάνιση, κατάκτηση της κορυφής (είναι μόνος πρώτος) και μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ 1 και με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να χτυπήσει τον τίτλο. Πέρασε ένα δύσκολο διάστημα, αλλά πλέον δείχνει ότι είναι πολύ καλά. Το κατάλαβε πρώτος ο Ολυμπιακός, το ίδιο χθες και η ΑΕΚ και μάλιστα μέσα στο «σπίτι» της. Ναι μεν το ματς ουσιαστικά κρίθηκε από δύο πολύ φτηνά λάθη της Ένωσης στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου και στην αρχή του δεύτερου (μετά ο αγώνας γίνεται ροντέο και δεν αντέχει σοβαρής κριτικής), αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την εμφάνιση... πρωταθλητή του ΠΑΟΚ στην «ΟΡΑP Arena». Μπορεί να τον έσωσαν στο πρώτο ημίχρονο σε καίριες στιγμές το δοκάρι και ο Τσιφτσής, αλλά από την αρχή μπήκε για να κάνει το παιχνίδι του, αδιαφορώντας αν έπαιζε σε μία έδρα που όλοι γνωρίζουν πόσο δύσκολη είναι.

Ο Λουτσέσκου (εκπληκτικό το κοουτσάρισμά του) είχε τη χαρά να δει κομβικούς παίκτες του σε πολύ μεγάλη μέρα. Με πρώτο τον Ζίβκοβιτς που έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ και από την πίεσή του προήλθε το δεύτερο, ενώ από τα κλεψίματά του δημιουργήθηκαν όλες οι επικίνδυνες «ασπρόμαυρες» καταστάσεις. Πολύ κοντά του ο Μεϊτέ που «κατάπιε» όλο το κέντρο της ΑΕΚ, ο αθόρυβος Οζντόεφ, ο Λόβρεν, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο Κωνσταντέλιας κοβόταν μόνο με... λάσο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Εκεί που σου δίνει την εντύπωση ότι συνέρχεται εκεί είναι που δίνει πάλι μια στην καρδάρα και χύνει το γάλα. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε νωρίς αλλά στη συνέχεια φάνηκε πω η επιλογή του ήταν να μείνει πίσω από την μπάλα και να υπερασπιστεί το γκολ του Σφιντέρσκι. Η επιλογή αυτή έμοιαζε να του βγαίνει. Ο Χιμένεθ είχε τόσο πολύ ανακατέψει την ομάδα του που οι παίκτες του Αρη έψαχναν να βρουν τι ακριβώς παίζουν για ένα ολόκληρο ημίχρονο. Με εξαίρεση μια φάση στην οποία ο Ντραγκόφσκι έδειξε τα αντανακλαστικά του άλλη δεν υπήρξε στο πρώτο ημίχρονο που ο Αρης ανησύχησε τους «πράσινους» του Χρήστου Κόντη.

Στην επανάληψη ο Χιμένεθ διόρθωσε σε μεγάλο βαθμό τις δικές του ανορθογραφίες και ο Αρης άρχισε να τσουλάει. Βοήθησε πολύ σε αυτό O Δώνης που μπήκε στο παιχνίδι αλλά και ο Μορόν που χωρίς να κάνει κάτι το ιδιαίτερο έδινε ποιότητα στην κορυφή της επίθεσης και κρατούσε πίσω τους στόπερ του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια ήρθε η λάθος αντίδραση του Ντραγκόφσκι στο πλασέ του Δώνη και η ισοφάρισε. Ο Κόντης έκανε τις αλλαγές, έβαλε μέσα όλους τους διαθέσιμους επιθετικούς αλλά δεν κατάφερε κάτι το ουσιαστικό. Ο Διούδης έκανε σωστά τη δουλειά του και δυο βαθμοί έμειναν στο «Κλ.Βικελίδης». Για ένα παιχνίδι ακόμα οι «πράσινοι» μπήκαν μπροστά στο σκορ άλλα δεν κατάφεραν ούτε να το διευρύνουν ούτε να το κρατήσουν. Κάπως έτσι είναι δύσκολο να μιλάμε για μια ομάδα που μπορεί να ανέβει στην βαθμολογία και να πλασαριστεί στο γκρουπ των πρωτοπόρων.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Μπορεί κάποιος να σταθεί στις μεγάλες ευκαιρίες που έκανε η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, χτυπώντας στις αντεπιθέσεις και να επικαλεστεί την ατυχία. Συγνώμη, αλλά θα είναι τεράστιο λάθος και... δεν θα πάρω. Όσες ομάδες έχουν κάνει ζημιά στον ΠΑΟΚ (αλλά ακόμα και ο Ολυμπιακός κι ας έχασε στην Τούμπα), το έχουν κάνει επειδή τον πρεσάρουν και τον δυσκολεύουν πολύ. Η ΑΕΚ, δυστυχώς, επέλεξε να του δώσει την μπάλα στα πόδια μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κι αυτό από μόνο του, είναι μεγάλο λάθος, επειδή δίνει στην ίδια σου την ομάδα ένα μήνυμα ηττοπάθειας...

Η επιλογή να αγωνιστεί τελικά ο Μουκουντί, ένα βαρύ κορμί, χωρίς να έχει κάνει καμία προπόνηση εδώ και δεκαπέντε μέρες και στην άλλη θέση σέντερ μπακ από αυτή που παίζει από την αρχή της χρονιάς ελέω Ρέλβας, αποδείχτηκε εντελώς λανθασμένη. Η επιλογή του απελπιστικά αργού Γκρούγιτς δίπλα στον Μαρίν και το γεγονός ότι έμεινε μέσα στο ματς μέχρι το 77', αποδείχθηκε τραγική. Το δεύτερο ημίχρονο της ΑΕΚ δε, είναι επιστροφή του περσινού εφιάλτη στα πλέι οφ, μιας εντελώς ανήμπορης και παραδομένης ομάδας στις ορέξεις του αντιπάλου.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Κι όμως, ο Παναθηναϊκός έμοιαζε σαν να… υπνωτίστηκε από το ματς, σαν να πίστεψε ότι όλα έχουν τελειώσει και θα πάρει χαλαρός τους τρεις βαθμούς της νίκης στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Όμως όταν μια ομάδα έχει στα χέρια της ένα τέτοιο παιχνίδι και δεν το «σκοτώνει» με ένα δεύτερο γκολ, τότε μάλλον νομοτελειακά θα την… πατήσει. Την πάτησε ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Άρη και έφυγε από τη Θεσσαλονίκη αφήνοντας δύο ακόμα βαθμούς. Μάλλον δίκαια. Γιατί δημιούργησε προϋποθέσεις για δεύτερο γκολ όταν δέχθηκε το 1-1. Για την ακρίβεια, όταν μπήκε το ματς στις καθυστερήσεις, τότε που οι Τετέ και Πάντοβιτς είχαν μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά τότε ήταν αργά.

Δεν θα είναι κάθε εβδομάδα του… Αγρινίου, ούτε του αγίου… Γερεμέγεφ, που τούτη τη φορά δεν λύτρωσε την ομάδα του όπως με τον Παναιτωλικό. Αλλά είναι κάθε μέρα ένα πεδίο προβληματισμού το πώς ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να γίνει μια ομάδα που να εμπνέει σιγουριά πως θα καταφέρει να πάρει μια νίκη με άνεση και να φταίξει ένα σερί που θα του επιτρέψει να μπει και πάλι στο κόλπο του πρωταθλήματος. Οι αγωνιστικές περνούν, ο Παναθηναϊκός κάνει ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω. Η έλευση του Ράφα Μπενίτεθ μοιάζει ως η τελευταία ελπίδα του Παναθηναϊκού για να μην πετάξει λευκή πετσέτα πριν φτάσουμε στα Χριστούγεννα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Να χάσει ένα ντέρμπι η ΑΕΚ στην έδρα της μπορεί να συμβεί. Στον καθένα. To δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ ήταν ποίημα Κωνσταντέλια, αλλά νωρίτερα το λάθος του Μουκουντί ήταν η έμπνευση για τον διεθνή άσο. Ο δε αμυντικός της ΑΕΚ έδωσε πανηγυρικό τόνο στην κάκιστη απόδοσή του με την αποβολή του προς το τέλος. Αλλά κι αυτά συμβαίνουν. Όπως και η κυριαρχία του πρωτοπόρου πλέον ΠΑΟΚ στο γήπεδο, σε έναν θρίαμβο τακτικής του Ραζβάν Λουτσέσκου έναντι του Μάρκο Νίκολιτς. Ειδικά στο δεύτερο μέρος. Αυτό που δεν (πρέπει να) συμβαίνει είναι ο προπηλακισμός σε βάρος του Στεφάν Λανουά από το γήπεδο πριν από το ντέρμπι. Απαράδεκτη συμπεριφορά και με επικίνδυνες διαστάσεις. Γενικότερα.

Στη Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός έδειξε στην αρχή ότι θα επιβληθεί με το γρήγορο γκολ και την καλύτερη παρουσία στο γήπεδο, απέναντι σε έναν Άρη που γέμισε ακόμη μεγαλύτερη πίεση. Όμως οι «πράσινοι» σε αυτό το μεταβατικό στάδιο αλλαγής τεχνικής ηγεσίας δεν είχαν ανάλογη συνέχεια και εμφανίστηκαν με πάθος νίκης μόνο όταν ο Δώνης ισοφάρισε, σε μία ακόμη φορά που στην εν Ελλάδι καριέρα του ο Ντραγκόφσκι έκανε σοβαρό λάθος εκτίμησης. Και τελικά η ομάδα του το πλήρωσε, διότι από την απέναντι πλευρά ο Σωκράτης Διούδης όταν χρειάστηκε στο τέλος ήταν εκεί με καθοριστικό και πειστικό τρόπο.

