Aντίπαλοι ΠΑΟΚ: Με νίκες συνέχισαν Λιλ και Μπραν, «γκέλες» για Γιουνγκ Μπόις και Λουντογκόρετς

«Πλούσιο» το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου και για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ - Νίκες για Λιλ και Μπραν, «γκέλαραν» οι υπόλοιποι

Ο ΠΑΟΚ έκανε «διπλό» κορυφής μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια (0-2) και συνέχισε με νίκες τις υποχρεώσεις του, κάτι που δεν έκαναν οι περισσότεροι αντίπαλοί του στο Europa League.

Στη Ligue 1 της Γαλλίας, το Σάββατο (17/10), η Λυών υπέστη δεύτερη συνεχόμενη ήττα, αυτή τη φορά από τη Νις εκτός έδρας με 3-2, όντας πλέον στην 5η θέση της βαθμολογίας με 15 βαθμούς μετά από 8 αγωνιστικές.

Η ομάδα της Νίκαιας προηγήθηκε στο 5ο λεπτό με τον Μπαρντ και παρότι ο Σουλτς ισοφάρισε για τη Λυών (1-1) στο 29΄, η γηπεδούχος πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια χάρη στο γκολ του Ντιόπ έξι λεπτά αργότερα. Η Νις έκανε το 3-1 στο 55΄με τον Μπουνταουί με την αντίπαλο του ΠΑΟΚ να μειώνει απλά στο 95΄με τον Σουλτς για το τελικό 3-2. Ο ΠΑΟΚ θα ρίξει «αυλαία» στη League Phase, στην έδρα της Λυών στις 29 Ιανουαρίου.

Αντίθετα, η Λιλ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας εκτός έδρας με 2-0 της Ναντ, τρίποντο που την ανέβασε στην 6η θέση με 14 βαθμούς. Ο Ισλανδός σταρ Χάραλντσον στο 8ο λεπτό άνοιξε το σκορ, με τον Ιγκαμάνε στο 89΄να γράφει το τελικό 0-2, με τους «Λιλουά» να υποδέχονται την προσεχή Πέμπτη (23/10 22:00) τον Δικέφαλο.

Πηγαίνοντας στην Ισπανία, η Μπέτις έμεινε στο 2-2 στην έδρα της Βιγιαρεάλ. Μία Μπέτις που βρίσκεται στα... όρια της τετράδας, έχοντας 16 βαθμούς μετά από 9 αγώνες, βρισκόμενη στην 4η θέση μαζί με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στα του αγώνα, το κίτρινο υποβρύχιο έκανε το 2-0 με γκολ των Μπουκάναν και Μολέιρο, αλλά η ομάδα της Ανδαλουσίας έκανε το comeback με τον Άντονι να σκοράρει δις για το τελικό 2-2. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την Μπέτις στις 22 Ιανουαρίου στην Τούμπα.

Νέα γκέλα για τη Λουντογκόρετς, νέοι χαμένοι βαθμοί. Στην 3η θέση πλέον η ομάδα του Ράζγκραντ στο -6 από τη Λέφσκι Σόφιας μετά το 1-1 εντός έδρας με τη Σπάρτακ Βάρνα. Στο 27ο λεπτό ο Σάντε έκανε το 0-1 με τη Λουντογκόρετς να ισοφαρίζει στο 50ο λεπτό με τον Στάνιτς. Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία να αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές της χώρας στις 11 Δεκεμβρίου.

Ήττα σοκ εντός έδρας υπέστη η Γιουνγκ Μπόις με 1-2 από τη Σεν Γκάλεν. Στην 5η θέση του πρωταθλήματος πλέον οι Ελβετοί με 14 βαθμούς μετά από 9 αγωνιστικές, ομάδα που θα υποδεχτεί στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ στις 6 Νοεμβρίου. Ο Γκαλ άνοιξε το σκορ για τη Σεν Γκάλεν στο 56΄, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 85΄με τον Μπεντιά, αλλά τη Σεν Γκάλεν να παίρνει το διπλό με γκολ του Γκότλερ δύο λεπτά αργότερα.

«Τεσσάρα» εντός έδρας για τη Μπραν (4-1) επί της ουραγού Χάουγκενσουντ. Στην 3η θέση η ομάδα του Μπέργκεν με 49 βαθμούς σε 24 αγώνες. Με δύο γκολ του Φίννε και άλλα δύο του Γκούντμουνσον η Μπραν πήρε τη νίκη με 4-1, ενώ θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη στις 27 Νοεμβρίου.

