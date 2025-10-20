Ολυμπιακός: Μέσα Στρεφέτσα, Ταρέμι για Μπαρτσελόνα, εκτός ο Ροντινέι

Δύο επιστροφές αλλά και μία απουσία για τους Ερυθρόλευκους, που ετοιμάζονται να αναχωρήσουν με προορισμό τη Βαρκελώνη, για τον αυριανό (20/10) αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Οι πρωταθλητές ολοκλήρωσαν την εν Ελλάδι προετοιμασία τους για τη δύσκολη μάχη που τους περιμένει το βράδυ της Τρίτης στο "Μονζουίκ". Ο Ροντινέι χάνει ακόμη ένα παιχνίδι, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όμως να υπολογίζει ξανά στον Στεφέτσα. Στην αποστολή και ο Ταρέμι που έλειψε στη Λάρισα, ενώ κανονικά υπολογίζεται και ο Γιάρεμτσουκ που έκανε την πρώτη του φετινή εμφάνιση στο πρωτάθλημα το Σάββατο.