Οι πρωταθλητές ολοκλήρωσαν την εν Ελλάδι προετοιμασία τους για τη δύσκολη μάχη που τους περιμένει το βράδυ της Τρίτης στο "Μονζουίκ". Ο Ροντινέι χάνει ακόμη ένα παιχνίδι, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όμως να υπολογίζει ξανά στον Στεφέτσα. Στην αποστολή και ο Ταρέμι που έλειψε στη Λάρισα, ενώ κανονικά υπολογίζεται και ο Γιάρεμτσουκ που έκανε την πρώτη του φετινή εμφάνιση στο πρωτάθλημα το Σάββατο.
Ολυμπιακός: Μέσα Στρεφέτσα, Ταρέμι για Μπαρτσελόνα, εκτός ο Ροντινέι
