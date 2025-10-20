Επέστρεψε στις νίκες η Αλ Καλίτζ με πρωταγωνιστές Φορτούνη-Μασούρα

Η Αλ Καλίτζ επιβλήθηκε με 4-1 της Αλ Ριγιάντ για την 5η αγωνιστική της Saudi Pro League και η νίκη της είχε έντονο ελληνικό χρώμα.

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη άνοιξε το σκορ με τον Κινγκ στο 7ο λεπτό του αγώνα, ο οποίος πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 25′ μετά την ασίστ του Μπαρτ Σχένκεφελντ. Η Αλ Ριγιάντ μείωσε σε 2-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο κυριάρχησαν και πάλι οι γηπεδούχοι.

Ήρθε ξανά ο Κινγκ μετά από ασίστ του Κώστα Φορτούνη για να γράψει το 3-1 στο 56ο λεπτό του αγώνα. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε στο 66′ ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Φορτούνη, με τον οποίο έχουν συνυπάρξει και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική Ελλάδος.