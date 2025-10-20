Ο Μάρκο Σίλβα είναι ο Νο1 στόχος της Νότιγχαμ για την θέση του προπονητή

Η Νότιγχαμ συνεχίζει την αναζήτηση του ανθρώπου που θα αντικαταστήσει τον Άγγελο Ποστέκογλου στον πάγκο της, με τον Μάρκο Σίλβα να βρίσκεται ψηλά στη λίστα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», ο προπονητής της Φούλαμ, είναι ο Νο1 στόχος της Νότιγχαμ, δεδομένου ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον γνωρίζει καλά από την θητεία του στον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του με την Φούλαμ, ωστόσο όπως αναφέρει το δημοσίευμα είναι διστακτικός στο να αναλάβει την Φόρεστ στα μέσα της σεζόν.

Οι ιθύνοντες της Νότιγχαμ, θέλουν να εξαντλήσουν τα περιθώρια για να πείσουν τον Μάρκο Σίλβα, δουλεύοντας παράλληλα και τις εναλλακτικές επιλογές που εξετάζουν για τον πάγκο τους.