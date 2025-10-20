Τα... άκουσε από οπαδό της Σεβίλλης ο Αλμέιδα μετά την ήττα από Μαγιόρκα

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, βρέθηκε σε δύσκολη θέση μετά την ήττα της Σεβίλλης από την Μαγιόρκα με 1-3, έχοντας να αντιμετωπίσει την οργή των οπαδών των Ανδαλουσιάνων.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μάλιστα ο Ματίας Αλμέιδα είχε συζήτηση με οπαδό της Σεβίλλης, που σε έντονο ύφος τα έλεγε με τον προπονητή των Ανδαλουσιάνων, εκφράζοντας τα παράπονά του.

«Κατανοώ τον θυμό των φιλάθλων. Θα προσπαθήσω το σύνολό μου να είναι καλύτερο εν όψει συνέχειας Ακούω τα καλά και τα κακά. Ήταν θυμωμένος ο άνθρωπος, και με το δίκιο του. Έπρεπε να του δώσουμε τον χώρο του για να ξεσπάσει.

Ο κύριος εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του και πήγα κοντά του γιατί δεν χρειάζεται πάντα να πλησιάζεις όταν κερδίζεις, αλλά και όταν χάνεις. Ξέσπασε με όλη του την ψυχή. Ελπίζω τώρα να είναι πιο ήρεμος. Είπε δύο αλήθειες. Του έδωσα δίκιο», ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο Ματίας Αλμέιδα.