Σλοτ: «Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, δεν μας άξιζε η ήττα»

O προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ μετά την ήττα στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στάθηκε στις πολλές ευκαιρίες που έχασαν οι ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αν παίζεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που έρχεται εδώ με χαμηλό μπλοκ και παίζει με πολλές μακρινές μπαλιές, ξέρεις ότι θα είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να περάσεις από τους αμυντικούς της και δεν έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις την μπάλα ψηλά, δεχθήκαμε και το γκολ μετά από ένα ή δύο λεπτά, αυτό το κάνει πιο δύσκολο.

Αν μου έλεγε κάποιος πριν τον αγώνα ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε ενάντια στο χαμηλό μπλοκ με τους ποιοτικούς παίκτες που έχει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενάντια σε μια ομάδα που παίζει τόσες πολλές μακρινές μπαλιές, ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τόσες πολλές ευκαιρίες; Θα έλεγα: θα το δεχόμουν αμέσως. Και συνήθως αυτό δεν οδηγεί σε ήττα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Αλλά εμείς χάσαμε, γιατί απωλέσαμε πολλές ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες που χάσαμε οδήγησαν σε δύο γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ήταν και πάλι μια στημένη φάση που μας πλήγωσε και αυτό είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο χάσαμε αυτόν τον αγώνα, αλλά δεν μας άξιζε αυτή η ήττα».